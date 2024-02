IHSG Ditutup Menguat di Tengah Wait and See Suku Bunga Fed

Baca juga: Galeri Investasi Digital Dukung Upaya BEI Majukan Inklusi Pasar Modal

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar yang sedang wait and see keputusan suku bunga acuan The Fed pada Kamis dini hari waktu Indonesia. IHSG ditutup menguat 40,95 poin atau 0,57 persen ke posisi 7.137,09. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 8,30 poin atau 0,87 persen ke posisi 951,49."Saat ini para pelaku pasar cenderung wait and see menantikan keputusan tingkat suku bunga The Fed yang akan dirilis pada Kamis dini hari," sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024.Dari mancanegara, kontrak berjangka (futures) Federal Funds Rate (FFR) mempertimbangkan 98 persen peluang The Fed akan mempertahankan suku bunga di posisi 5,25-5,5 persen. Saat ini proyeksi penurunan suku bunga acuan yang akan terjadi pada Maret 2024 atau Mei 2024, menjadi subjek perdebatan hangat di kalangan investor.Di sisi lain, IMF merilis World Economic Outlook yang memberikan prospek inflasi mulai stabil dan 'soft landing' di depan mata. GDP Tiongkok yang awalnya diproyeksikan IMF sebesar 4,1 persen berubah menjadi 4,6 persen, serta GDP AS yang awalnya diproyeksikan IMF sebesar 1,5 persen berubah menjadi 2,1 persen.Namun demikian, sentimen negatif juga datang dari Tiongkok, Badan Statistika Tiongkok merilis PMI Manufacturing Januari 2024 yang naik menjadi 49,2 atau lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya sebesar 49.Meskipun naik, angka ini masih kurang memuaskan karena masih berada di bawah 50, yang artinya tetap berada di zona kontraksi.Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, enam sektor meningkat yaitu dipimpin sektor barang konsumen non prime yang meningkat sebesar 0,82 persen, diikuti sektor infrastruktur dan sektor teknologi yang masing-masing meningkat sebesar 0,73 persen dan 0,44 persen.Sedangkan lima sektor turun yaitu sektor barang baku turun paling dalam minus sebesar 0,23 persen, diikuti sektor industri dan sektor transportasi & logistik yang masing-masing turun sebesar 0,13 persen dan 0,10 persen. Saham -saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu SRAJ, RSCH, PMMP, PSAB, dan NICL. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni PTMP, MPXL, MSKY, CGAS, dan NICE.Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.134.777 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,87 miliar lembar saham senilai Rp11,60 triliun. Sebanyak 257 saham naik, 257 saham menurun, dan 251 tidak bergerak nilainya.Bursa saham regional Asia sore ini antara lain, indeks Nikkei menguat 220,80 poin atau 0,61 persen ke 36.286,69, indeks Hang Seng melemah 218,38 poin atau 1,39 persen ke 15.485,07, indeks Shanghai melemah 41,98 poin atau 1,48 persen ke 2.788,55, dan indeks Strait Times menguat 4,58 poin atau 0,15 persen ke 3.154,62.