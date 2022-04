Pembukaan Perdagangan, Rupiah Menguat 17,5 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Mata uang rupiah menguat pada pembukaan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah menguat setelah Indeks dolar menunjukan laju kenaikan setelah sinyal kenaikan suku bunga The Fed yang agresif untuk menekan inflasi.Bloomberg melansir mata uang rupiah menguat 17,5 poin atau 0,12 persen dengan berada pada level Rp14.339 per USD pada pembukaan perdagangan Kamis, 21 April 2022. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.347 per USD.Indeks dolar, yang mengukur mata uang AS terhadap enam mata uang utama lainnya menyamai tertinggi Selasa, 19 April 2022, di 101,03 sebelum tergelincir ke 100,36, turun 0,6 persen pada hari itu.Indeks volatilitas pasar mata uang menguat di atas 8,0 persen, tetapi masih jauh di bawah level tertinggi 2022 sebesar 10 persen yang dicapai pada Maret.Sebaliknya, imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun sebelumnya telah naik ke tertinggi tiga tahun sementara imbal hasil obligasi yang disesuaikan dengan inflasi mencapai wilayah positif untuk pertama kalinya sejak Maret 2020, karena komentar hawkish oleh pembuat kebijakan memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga AS yang besar dan kuat.Imbal hasil obligasi pemerintah AS menguat setelah turun dari level tertinggi tiga tahun pada Rabu, 20 April 2022, karena Departemen Keuangan AS melihat permintaan yang kuat untuk penjualan obligasi tenor 20 tahun. Imbal hasil telah naik di tengah ekspektasi bahwa Federal Reserve AS akan secara agresif menaikkan suku bunga karena inflasi berakselerasi pada laju tercepat dalam 40 tahun.