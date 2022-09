DBS Bank Komitmen Capai Target Nol Emisi Karbon

Pendekatan bank dalam menetapkan target juga ketat dan berbasis ilmu pengetahuan, sejajar dengan jalur lain yang diakui secara internasional dan diterima industri, seperti The International Energy Agency’s Net Zero Emissions by 2050 Scenario (IEA NZE).

Chief Executive Officer DBS Piyush Gupta mengatakan keyakinan DBS adalah komitmen nol bersih, yang dibuat pada Oktober lalu, harus didukung oleh peta jalan dan rencana jelas serta terperinci. Namun, memetakan serangkaian aksi konstruktif dan berdampak tidak mudah. Sebanyak sembilan sektor industri tercakup dalam sasaran dekarbonisasi dan cakupan data. Target dekarbonisasi ditetapkan untuk tujuh sektor yakni, daya, minyak dan gas, otomotif, aviasi, ekspedisi, baja, dan real estat. Cakupan data ditetapkan untuk pangan dan agribisnis serta bahan kimia yang membuka jalan bagi target dekarbonisasi sektoral di masa depan.Pendekatan bank dalam menetapkan target juga ketat dan berbasis ilmu pengetahuan, sejajar dengan jalur lain yang diakui secara internasional dan diterima industri, seperti The International Energy Agency’s Net Zero Emissions by 2050 Scenario (IEA NZE).Chief Executive Officer DBS Piyush Gupta mengatakan keyakinan DBS adalah komitmen nol bersih, yang dibuat pada Oktober lalu, harus didukung oleh peta jalan dan rencana jelas serta terperinci. Namun, memetakan serangkaian aksi konstruktif dan berdampak tidak mudah.

"Mengingat tantangan dalam memetakan jalur industri yang sesuai dan tonggak pencapaian jangka menengah realistis di pasar dengan titik awal berbeda," kata Gupta, Selasa, 13 September 2022.

Group Head, Institutional Banking Group DBS Tan Su Shan mengatakan kemampuan untuk mencapai ambisi emisi nol bersih sangat bergantung pada keberhasilan klien dalam menjalankan rencana transisi mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, DBS telah melihat peningkatan berarti dalam permintaan akan solusi keuangan hijau dan berkelanjutan.



"Untuk mempercepat transisi dan memenuhi kebutuhan investasi besar dalam beberapa dasawarsa mendatang, kami akan secara proaktif bermitra dengan klien kami, memberi mereka nasihat keuangan dan solusi keuangan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (solusi keuangan transisi), saat kami bersama-sama bekerja menuju masa depan rendah karbon," pungkasnya.

Jakarta: DBS mengumumkan target sektoral yang selaras dengan jalur dekarbonisasi berbasis ilmu pengetahuan dalam laporannya -Our Path to Net Zero- Supporting Asia’s Transition to a Low-carbon Economy. Hal itu bagian dari komitmen mencapai target nol bersih untuk emisi yang dihasilkan oleh perusahan atau industri yang dibiayai DBS Bank Ltd (DBS) pada 2050."Itu sebabnya saya senang hari ini kami dapat mengumumkan serangkaian aksi ambisius, luas, dan terukur yang dapat kami laksanakan. Target dekarbonisasi akan berperan sebagai bintang utara atau panduan untuk kegiatan pembiayaan kami, yang memandu kami ke emisi nol bersih pada 2050 melalui perubahan terukur," tambahnya.Komitmen DBS dapat dikatakan ambisius karena ada pengakuan luas banyak pasar negara berkembang di tempat DBS beroperasi akan menuju emisi nol bersih dengan laju lebih lambat ketimbang rekan-rekan pasar maju mereka. Meski demikian, DBS berkomitmen menuju emisi nol bersih pada 2050.