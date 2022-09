Rupiah Masih Enggak Bertenaga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini kembali melemah.Mengutip Bloomberg, Jumat, 23 September 2022 pada pembukaan perdagangan rupiah berada di posisi Rp15.012,5 per USD. Kemudian pada 9.30 WIB rupiah melemah tipis 0,02 persen atau 3,5 poin ke level Rp15.026,5 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di level Rp15.011 hingga Rp15.034 per USD. Secara year to date (ytd) return terpantau sebesar 5,35 persen.Sementara menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah pagi ini berada di posisi Rp15.025 per USD. Rupiah menguat lima poin atau 0,03 persen.Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS melonjak ke level tertinggi baru selama 20 tahun terhadap sebagian besar mata uang.Penguatan dolar AS terjadi setelah setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga dan mencapai nada yang lebih hawkish dari yang diharapkan dalam pertemuan terbarunya.Namun untuk hari ini ia memperkirakan mata uang Garuda akan bergerak berfluktuatif dengan kisaran Rp15 ribu hingga Rp15.060 per USD.