Tips Atur Transaksi Menjelang Lebaran Lebih Praktis

1. Melakukan pembagian THR dan pengeluaran secara rinci

2. Patungan untuk halal bihalal dengan fitur bluGether

3. Kirim THR cashless

4. Belanja menjelang Lebaran dengan keranjang transaksi blu

Jakarta: Hari raya Idulfitri sudah semakin dekat. Tunjangan Hari Raya (THR) sudah diterima oleh sebagian individu menjelang Lebaran, tetapi mendekati hari raya semakin banyak pengeluaran yang dibutuhkan seperti belanja baju baru, bagi-bagi THR untuk keluarga, dan persiapan memasak untuk perayaan Lebaran.Tidak bisa dipungkiri, sepanjang Ramadan banyak sekali pengeluaran, maka wajib untuk tetap memantau cash flow keuangan agar THR yang didapatkan tidak hanya terasa “numpang lewat” saja.Head of Marketing Communications BCA Digital, Duardi Prihandiko menyampaikan pentingnya untuk mengatur keuangan lebih bijak dalam momentum spesial seperti Ramadan dan Hari raya Idulfitri."Supaya sobat blu tetap wise mengatur keuangan menjelang Lebaran, blu siap jadi sobatperduitan. Salah satunya dengan fitur tracker blu, nasabah bisa memonitor pengeluaran dan pemasukan dalam jangka waktu yang diinginkan, harian, mingguan atau bulanan," ucap Duardi dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 April 2023.Selain mengatur cash flow dengan fitur tracker, blu by BCA Digital juga bagikan tips supaya transaksi mendekati Hari Raya Idulfitri menjadi lebih praktis dan antiribet, yuk disimak:THR menjadi salah satu alasan kita untuk bersemangat dalam melakukan pekerjaan di bulan Ramadan.Mengingat THR hanya didapatkan setiap satu tahun sekali, penting jika uang THR juga dapat disimpan untuk dipakai untuk keperluan di masa yang akan mendatang.Kita dapat menulis secara rinci keperluan yang dibutuhkan, sehingga memudahkan untuk melakukan pos-pos pengeluaran berdasarkan kebutuhan.Saat ini pun kita dapat dengan mudah melakukan pengelolaan keuangan dengan kehadiran fitur-fitur perbankan yang diakses cukup menggunakan smartphone. Salah satunya blu by BCA Digital yang memiliki bluAccount sebagai rekening utama, dan bluSaving sebagai fitur tabungan dan bisa digunakan untuk mengatur pos keuangan.bluSaving menyediakan 20 jenis tabungan berbeda, sehingga dapat membantu pengeluaran bisa lebih teratur.Momen Lebaran menjadi waktu yang paling ditunggu untuk halal bihalal bersama keluarga, teman atau kerabat. Berkumpul untuk saling memaafkan, bercengkrama dan menghabiskan waktu untuk bermain dan makan bersama-sama.Dalam tiap pertemuan halal bihalal biasanya akan membutuhkan budget tersendiri atau menunjuk seseorang untuk menjadi bendahara yang bertugas mengumpulkan uang.Kalau dulu kita mengumpulkan uang dengan cara disetor secara langsung atau transfer, saat ini dapat dilakukan dengan cara lebih mudah yaitu menggunakan fitur patungan, bluGether dari blu by BCA Digital.bluGether memungkinkan patungan online dengan memilih satu orang sebagai bendahara dan bisa mengajak hingga 24 teman untuk bergabung.Salah satu ciri khas saat menjelang lebaran, banyak orang-orang yang berbondong untuk menukar uang menjadi nominal yang lebih kecil untuk dibagikan menjadi THR kepada sanak saudara.Namun seringkali pengeluaran untuk THR menjadi tidak terkontrol karena tidak bisa dilacak. Terlebih, untuk berbagi THR menjadi semakin rumit jika harus menggunakan amplop dan uang tunai.Menjawab permasalahan tersebut, BCA Digital hadirkan fitur untuk berbagi THR secara cashless kepada anggota keluarga menggunakan fitur bluGift.Kelebihan dari fitur bluGift memungkinkan nasabah untuk berbagi uang secara digital, tidak terbatas kepada sesama nasabah BCA Digital saja, melainkan dapat dikirimkan ke bank lainnya.Selain itu, bluGift dapat dilengkapi dengan kartu ucapan yang bisa ditulis secara custom sesuai keinginan.Momen bulan suci Ramadan menjadi masa persiapan untuk belanja berbagai macam kebutuhan yang akan digunakan saat Lebaran tiba. Seperti membeli dekorasi hiasan untuk mempercantik rumah, baju baru Lebaran, atau bahan pokok untuk keperluan masak Lebaran.Jika hal tersebut dituliskan secara mendetail, akan terbagi menjadi banyak item barang yang ingin dibeli, membuat kita membutuhkan banyak waktu untuk melakukan transaksi seperti membayar tiap pembelian satu persatu.Tapi tidak perlu khawatir karena blu by BCA Digital mempunyai fitur keranjang transaksi. Melalui keranjang transaksi blu, nasabah yang ingin melakukan transfer dan top up e-money seperti Gopay atau OVO bisa dilakukan cukup dengan satu kali otorisasi pin.