IHSG Mengikuti Jejak Wall Street

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik pada pembukaan perdagangan hari ini. IHSG bergerak pada rentang 6.867 sampai dengan 6.902.IHSG naik 0,16 persen atau 13,54 bps ke level 6.878 pada pembukaan perdagangan Selasa, 18 Juli 2023. Volume perdagangan sebesar 3,3 miliar lembar saham.Indeks saham utama di Paman Sam kompak naik pada penutupan perdagangan kemarin. Indeks saham utama di Wall Street lanjutkan kenaikan di tengah sinyal berkurangnya kenaikan suku bunga global dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok.Melansir CNBC International, Selasa, 18 Juli 2023, indeks saham S&P 500 naik 0,39 persen atau 17,37 bps, Nasdaq melemah 0,93 persen atau 131.24 bps. DJIA naik 0,22 persen atau 76,32 bps.Saham First Solar Inc, Enphase Energy, ON Semiconductor, Intel Corp, JP Morgan Chase, dan Apple Inc naik pada penutupan kemarin. Sementara itu saham seperti Walt Disney Co, Merck, Xcel Energy, Verizon Communication, serta Ford Motor Co melemah.