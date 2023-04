Rupiah Dibuat Bimbang Keputusan The Fed, Kok Bisa?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bersiap menunggu Bank Sentral

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu merosot seiring pasar menunggu risalah Federal Open Market Committee (FOMC) atau rapat dewan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat terkait kebijakan suku bunga acuannya.Melansir Antara, Rabu, 12 April 2023, kurs rupiah pada Rabu pagi dibuka melemah tiga poin atau 0,02 persen ke posisi Rp14.889 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.886 per USD."Rupiah masih berpotensi menguat namun terbatas. Investor wait and see menantikan data inflasi AS dan risalah FOMC malam nanti," kata analis DCFX Futures Lukman Leong.Lukman mengatakan inflasi Amerika Serikat (AS) secara year on year (yoy) diperkirakan akan melambat ke 5,2 persen dari 6 persen, menyebabkan dolar AS tertekan.Sementara itu, belum ada ekspektasi pada FOMC malam ini. Namun, Bank Sentral AS atau The Fed diperkirakan akan lebih dovish terkait kebijakan suku bunga acuannya dari sebelumnya.Dari domestik, investor menantikan data penjualan ritel Indonesia bulan Februari yang telah terus menurun dalam enam bulan terakhir. Namun, apabila data ritel bisa lebih baik maka rupiah berpotensi untuk melanjutkan penguatan.Lukman menuturkan penguatan rupiah belakangan ini didukung oleh faktor domestik dengan permintaan kuat Surat Berharga Negara (SBN) terutama dari asing sehingga aliran dana asing terus berlanjut ke pasar domestik.Ketertarikan investor berinvestasi di pasar keuangan domestik dipengaruhi oleh data ekonomi Indonesia yang bagus dan pertumbuhan yang kuat, suku bunga yang relatif tinggi, ekspektasi akan kenaikan besar pada cadangan devisa dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor.Pada triwulan IV 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap tinggi yakni 5,01 persen (yoy), di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat.Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan tahun 2022 tercatat 5,31 persen (yoy), jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,7 persen (yoy).Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3 persen, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi.Selain itu, aliran modal asing masuk bersih mencapai Rp4,23 triliun di pasar keuangan domestik selama periode 3-5 April 2023. Aliran modal asing masuk tersebut berasal dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp2,13 triliun dan pasar saham sebesar Rp2,10 triliun.Lukman memperkirakan rupiah berpeluang bergerak di kisaran Rp14.850 per USD hingga Rp15.000 per USD.