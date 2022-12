Resolusi 2023 Bisa Nabung Rp50 Juta, Gimana Caranya?

Cara menabung Rp50 juta dalam setahun:





(ANN)

Jakarta: Tahun 2022 akan segera berakhir, bagaimana resolusi kamu untuk tahun depan? Apakah ada keinginan untuk menabung lebih banyak? Terlebih, kondisi ekonomi diperkirakan masih akan diliputi oleh ketidakpastian.Sebenarnya, menabung bukan perkara yang sulit. Namun, ketika membicarakan target nominal kerap kali rasanya mungkin seperti begitu sulit dan tidak meyakinkan. Apalagi jika gaji bulanan selalu ludes digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tak ada habisnya.Melansir laman ruangmenyala.com , Kamis, 29 Desember 2022, ada beberapa tips yang bisa diikuti untuk bisa mencapai target menabung Rp50 juta dalam setahun.Tips menabung Rp50 juta dalam setahun yang pertama adalah menggunakan metode 50/20/30. Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh Senator Elizabeth Warren melalui buku All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan, metode ini mengajari kita untuk membagi seluruh pemasukan menjadi tiga bagian.Jadi, 50 persen untuk kebutuhan harian serta tagihan, 30 persen dialokasikan ke hiburan, dan 20 persen terakhir dimasukkan ke tabungan atau investasi.Jika disimulasikan pada seseorang dengan pendapatan Rp25 juta per bulan, maka perhitungannya akan seperti ini.Kebutuhan harian/tagihan = 50% x Rp25 juta = Rp12,5 juta.Hiburan = 30% x Rp25 juta = Rp7,5 juta.Tabungan/investasi = 20% x Rp25 juta = Rp5 juta.Jadi, kalau dikumpulkan dalam setahun, maka orang tersebut dapat memiliki Rp60 juta di rekening tabungannya. Jumlah yang bahkan lebih dari goal awal yakni Rp50 juta.ika mengacu pada metode di atas, paling tidak kamu harus memiliki pemasukan dengan jumlah minimal sebesar Rp25 juta per bulan.Sayangnya, tidak semua orang memiliki penghasilan dengan jumlah sebesar itu. Oleh karena itu, jika kamu memang ingin mengumpulkan uang Rp50 juta dalam setahun, namun tidak memiliki penghasilan sebesar itu, cobalah untuk lebih menekan pengeluaran dan mengurangi belanja hal-hal yang tidak perlu.Misalnya seperti mengurangi jatah jajan dan nongkrong dengan teman-teman.Apabila sebelumnya kamu nongkrong dan jajan dua kali dalam seminggu dengan estimasi sebesar Rp200 ribu untuk sekali jalan, coba kurangi menjadi sekali seminggu.Apabila dilakukan secara konsisten, secara tidak sadar kamu telah menghemat Rp800 ribu untuk biaya jalan-jalan per bulan.Membawa bekal dari rumah ke tempat kerja juga bisa jadi cara lain untuk berhemat. Dengan melakukan hal ini, paling sedikit kamu akan lebih hemat sebanyak setengah dari jatah bulanan makan siang.Tips ketiga untuk cara menabung Rp50 juta dalam setahun adalah dengan menambah penghasilan melalui pekerjaan sampingan.Lakukan hal-hal yang bisa menambah uang tanpa harus mengganggu pekerjaan utama. Misalnya seperti menjadi penulis online, dropshipper, membuka online shop, dan lain sebagainya.Terkadang, kita tidak menyadari ada barang-barang tidak terpakai yang kondisinya masih layak. Nah, daripada menumpuk di rumah, lebih baik dijual saja sebagai barang preloved.Jangan khawatir jika tidak ada pembeli, karena saat ini, barang preloved juga memiliki banyak peminatnya.Meskipun mungkin hasilnya tidak terlalu banyak, tapi tips ini layak dicoba sebagai salah satu cara menabung Rp50 juta dalam setahun.Nah, untuk melihat sejauh mana perjalananmu dalam menghasilkan Rp50 juta, jangan lupa lakukan pencatatan melalui tabel atau aplikasi pengatur keuangan. Dengan begini, catatan keuangan akan terekam dengan lebih rapi dan terorganisir.Tips menabung Rp50 juta dalam setahun selanjutnya adalah dengan menetapkan batas maksimal belanja online. Dengan segala kemudahan yang ditawarkan oleh internet, jangan sampai kita menjadi impulsif dan konsumtif dalam berbelanja.Pilih barang-barang yang memang memiliki urgensi tinggi, seperti pakaian atau bahan makanan. Dengan begitu, kita bisa membuat batasan diri agar tidak kalap saat berbelanja online.Memanfaatkan diskon dan promo juga bisa diterapkan dalam strategi cara menabung Rp50 juta dalam setahun.Jadi, jika ingin membeli barang-barang tertentu sebagai self reward, kamu bisa gunakan diskon dan promo untuk menghemat pengeluaran.Mencari bank dengan bunga tabungan tinggi juga bisa jadi salah satu cara mengumpulkan uang Rp50 juta dalam setahun. Dengan menabung di bank, kamu tidak hanya mendapatkan uang tabungan saja, namun juga tambahan dari bunga yang ditawarkan.