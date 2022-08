Wall Street Bervariasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Saham-saham di Amerika Serikat (AS), Wall Street , ditutup bervariasi pada Kamis waktu setempat karena investor menyaring data ekonomi terbaru.Melansir Xinhua, Jumat, 12 Agustus 2022, indeks Dow Jones Industrial Average naik 27,16 poin atau 0,08 persen menjadi 33.336,67. Indeks S&P 500 turun 2,97 poin, atau 0,07 persen menjadi 4.207,27. Indeks Komposit Nasdaq turun 74,89 poin atau 0,58 persen menjadi 12.779,91.Enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah. Sektor perawatan kesehatan dan konsumen masing-masing turun 0,71 persen dan 0,66 persen, memimpin penurunan. Energi melonjak 3,19 persen, kelompok berkinerja terbaik.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, berdiri di 262 ribu dalam pekan yang berakhir 6 Agustus, meningkat 14 ribu dari tingkat revisi minggu sebelumnya.Angka tersebut mendekati level tertinggi sejak November, mengindikasikan berlanjutnya moderasi di pasar tenaga kerja.Sebuah laporan terpisah oleh departemen pada Kamis menunjukkan indeks harga produsen AS turun 0,5 persen pada Juli. Ekonom yang disurvei oleh The Wall Street Journal memperkirakan kenaikan 0,2 persen.Pada Rabu, tiga indeks rata-rata utama Wall Street membukukan kenaikan solid dengan Dow naik lebih dari 500 poin, menyusul laporan indeks harga konsumen AS yang melemah.