Rupiah Perkasa, Ini Nih Pemicunya!

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada Selasa, 4 April 2023 menguat seiring menurunnya Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers' Index/PMI) Manufaktur Amerika Serikat (AS).Melansir Antara, Selasa, 4 April 2023, rupiah pagi ini naik 38 poin atau 0,25 persen ke posisi Rp14.933 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.971 per USD."Data PMI ini berpotensi berimbas pada pertumbuhan ekonomi AS secara umum, apalagi di tengah kondisi suku bunga tinggi yang diterapkan The Fed dan inflasi AS yang masih di level yang tinggi," kata analis ICDX Revandra Aritama.PMI Manufaktur AS dilaporkan berada di level 46,3, turun dari laporan bulan sebelumnya di level 47,7. PMI Manufaktur adalah indeks yang mengukur aktivitas ekonomi dari sektor manufaktur. Nilai di bawah 50 menunjukkan terjadi kontraksi di sektor manufaktur AS.Menurut Revandra, hal tersebut memunculkan kewaspadaan yang berpotensi menimbulkan keyakinan bank sentral AS atau The Fed untuk menahan atau menurunkan suku bunga demi menjaga pertumbuhan ekonomi AS."Jika hal ini benar, maka dolar AS berpeluang untuk lanjut melemah dan rupiah berpeluang untuk menguat," ujarnya.Ia menuturkan, pasar juga terlihat masih menunggu dan mencermati kebijakan suku bunga The Fed yang baru akan diumumkan bulan depan.Namun, beberapa perkiraan terhadap kondisi ekonomi AS terlihat pesimistis, sehingga jika suku bunga lanjut dinaikkan, beban terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi semakin berat.Revandra memperkirakan kurs rupiah berpeluang bergerak di kisaran Rp14.900 per USD hingga Rp15.100 per USD.