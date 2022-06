Perluas Jaringan Bisnis, Platform Ini Genjot Talenta Digital

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Platform pendidikan digital, PT Greatedu Global Mahardika (Great Edu) terus memperluas jaringan bisnis. Salah satunya, dengan menggandeng Litedex Protocol."Penandatanganan kesepakatan Great Edu dan Litedex menambah daftar kerja sama kami dengan perusahaan yang bergerak di bidang blockchain dan cryptocurrency ," kata Chief Executive Officer (CEO) PT Greatedu Global Mahardika (Greatedu) Ade Irma Setya Negara, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 17 Juni 2022.Menurut Ade, ke depannya Great Edu berkomitmen menyediakan fasilitas pembelajaran web 3, blockchain, meta finance, dan teknologi lainnya. Selain bekerja sama dengan berbagai perusahaan, Great Edu juga akan berkolaborasi dengan pemerintah guna mempercepat talenta digital khusus di bidang ini.Litedex Protocol adalah Decentralized Exchange Platform pertama di Indonesia yang mengusung konsep meta finance . Protokol Litedex dengan homepage mengembangkan berbagai proyek yang menjadi favorit investor, seperti fitur Staking, Farming, Swap, Pool, Lending, Borrowing, NFT Marketplace, dan Bridge.Protokol Litedex memiliki ambisi untuk mengadopsi beberapa blockchains, seperti BSC, Ethereum, Solana, Avax, dan beberapa blockchains populer secara global lainnya. Strategi ini sangat penting untuk mengaktifkan fitur Bridge sebagai fondasi utama dalam konsep meta finance.Sebagai pengembang blockchain, Protokol Litedex juga mengembangkan Token LDX sebagai mata uang kripto dengan proyek dasar yang menjanjikan dan ekosistem yang besar.Sementara itu Great Edu merupakan platform pendidikan berbasis digital yang fokus sebagai tempat bertumbuh dalam dunia kerja, bisnis, maupun pendidikan. Beberapa materi yang disodorkan di antaranya adalah bagaimana menjadi penulis yang baik, materi fotografi, dan terkini adalah tentang cara berinvestasi di aset kripto.Mengingat konsep yang diusung adalah core value "Quality at Scale", karena itu semua kelas online workshop dan konten video belajar didukung oleh para instruktur terbaik dan profesional. Great Edu juga menyediakan jasa personalized service bagi perusahaan dan lembaga yang ingin melaksanakan pelatihan dan internal training.