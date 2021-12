Salip Dolar AS, Kurs Rupiah Makin Menanjak Pagi Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini makin terpantau menguat. Mata uang Garuda ini mengalahkan keperkasaan kurs dolar AS yang tertekan.Mengutip Bloomberg, Kamis, 9 Desember 2021, rupiah dibuka menguat 24,5 poin atau setara 0,17 persen menjadi Rp14.317 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.357 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah makin unjuk gigi sejak pembukaan perdagangan dan bertengger pada posisi Rp14.332 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.312-Rp14.336 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,91 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah sempat diperdagangkan tertekan ke posisi Rp14.405 per USD. Namun perlahan posisi rupiah terus menguat ke level Rp14.345 per USD.Sebelumnya, dolar AS jatuh terhadap beberapa mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Meredanya kekhawatiran tentang pukulan terhadap ekonomi dari varian Omicron membantu mendukung mata uang yang lebih berisiko, dengan dolar Australia dalam kecepatan mencatat kenaikan sesi ketiga berturut-turut.Mengutip Antara, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, tergelincir 0,4 persen menjadi 95,854. Indeks tetap mendekati level tertinggi 16-bulan yang dicapai akhir bulan lalu."Kekhawatiran tentang Omicron tampaknya sedikit memudar, terutama karena meningkatnya -meskipun belum dikonfirmasi- data yang muncul yang menunjukkan infeksi yang disebabkan oleh varian baru itu lebih ringan dari yang diperkirakan sebelumnya," kata Analis Senior Caxton Michael Brown.