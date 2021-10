Lippo Karawaci Angkat 2 Perempuan Duduki Jabatan Komisaris dan Direksi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Gita Irmasari dan Kartini Sjahrir

Gita Irmasari masuk dalam jajaran direksi Lippo Karawaci.

Jakarta: PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) mengangkat dua sosok wanita profesional, yakni Gita Irmasari dan Kartini Sjahrir dalam jajaran direksi dan komisaris perseroan. Pengangkatan ini merupakan wujud konglomerasi tersebut mendorong kesetaraan gender Langkah tersebut merupakan bagian visi masa depan Lippo untuk ikut menciptakan kehidupan sosial yang beragam sekaligus berkesinambungan. Terdapat target besar dari Lippo Karawaci untuk menjadikan kehidupan lebih harmonis secara sosial, kesetaraan gender, dan menjaga lingkungan hidup.CEO Lippo Karawaci John Riady mengakui langkah ini baru permulaan. Menurutnya, masih terdapat tantangan dalam menyesuaikan proses dan transformasi budaya korporat agar sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masa depan."Kami sedang memulai melakukan perubahan dalam budaya korporasi. Kami juga mau mengubah budaya yang selama ini terkesan maskulin menjadi inklusif dengan mempromosikan learning together," jelasnya, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 13 Oktober 2021.Menurut John, inklusi dan keberagaman gender menjadi pilar yang sangat penting untuk mendorong dan mengakselerasi upaya transformasi budaya tersebut. Ke depan, katanya, manajemen akan berusaha untuk membuat inklusi dan keberagaman menjadi jati diri perusahaan. "Tentunya dengan adanya tune from the top dan terintegrasi secara budaya."Di sisi lain, penunjukan dua sosok wanita profesional itu sejalan dengan misi Lippo yang ingin menciptakan pembangunan berkelanjutan dari segala sisi, termasuk lingkungan kerja inklusif. Target besar itu mulai diinisiasi Lippo yang kini sangat fokus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan."Ada banyak komitmen kami menciptakan hal tersebut, mulai dari sisi hulu bisnis agar senantiasa merujuk kepada nilai ramah lingkungan, penataan bisnis pun wajib memuat nilai tersebut. Contohnya adalah setiap aset komersial kami bangun didasarkan pada banyak inovasi dan manajemen yang sangat minim konsumsi energi, bahkan kami melakukan pengelolaan air limbah juga," kata John.Adanya perubahan visi korporat sejalan dengan penunjukan Gita Irmasari dan Kartini Sjahrir. Sosok Gita Irmasari, sebelumnya menjabat Head of Project & Developments Lippo Karawaci yang merupakan seorang profesional yang sangat mengerti dengan visi pembangunan yang ramah lingkungan.Selama sembilan tahun bergabung dengan LPKR, jebolan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) itu pernah mengepalai Divisi Health & Safety Enivronment, PMO and Quality Control LPKR. Profesionalitas Gita telah teruji dan diakui, salah satunya dipercaya sebagai salah satu dewan juri Kompetisi Penataan Kampung Kumuh Lingkup Rukun Warga.Dengan pengalaman yang dimiliki, sosok Gita yang sarat pengalaman dan kemampuan memimpin bisnis Lippo sangat sesuai tuntutan nilai ramah lingkungan yang menjadi perhatian dari konsumen.Sedangkan nama Nurmala Kartini Sjahrir sudah tak asing lagi bagi Lippo. Kartini telah menjabat sebagai Komisaris Independen di RS Siloam sejak 2018. Intelektual dengan latar belakang Antropologi tersebut merupakan pegiat sosial yang memiliki perhatian terhadap isu keadilan sosial maupun lingkungan.Sejak masa kuliah, Kartini telah terlibat aktif dalam kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Universitas Indonesia. Berbagai hutan ditempuh dan puncak gunung dia daki bersama rekan-rekannya termasuk almarhum tokoh aktivis 1966 Soe Hok Gie.Kartini Sjahrir masuk dalam jajaran komisaris Lippo Karawaci.Mantan Duta Besar RI untuk Argentina itu juga pernah menjabat sebagai penasihat senior tentang perubahan iklim di Kemenko Marves memiliki pengalaman dalam pendidikan ketika ditunjuk sebagai Wali Amanat Universitas Sumatera Utara (USU).Penyandang gelar doktor dari Boston University itupun dianggap cocok untuk mengawasi arah PT Lippo Karawaci Tbk. untuk menjangkau kiblat pembangunan ekonomi berkesinambungan yang memiliki fokus pada masalah kesetaraan gender, kehidupan sosial yang harmonis, serta pelestarian lingkungan hidup."Selamat datang Ibu Kartini di keluarga besar LPKR dan selamat bertugas kepada Ibu Gita Irmasari yang kini masuk jajaran manajemen. Semoga dengan kehadiran kedua perempuan kuat ini visi membangun dunia properti yang berkelanjutan di Indonesia akan terwujud, dan komitmen LPKR sebagai perusahaan real estat terbesar di Indonesia dalam memberikan manfaat dan kontribusi akan semakin besar dan luas," tegas John.