BI Diminta Antisipasi Potensi Tapering Off The Fed

Jakarta: Badan Anggaran DPR RI meminta Bank Indonesia untuk melakukan stress test guna mengantisipasi kebijakan tapering off yang akan dilakukan The Federal Reserve System ( The Fed ). Langkah itu dinilai penting untuk mengantisipasi dinamika pasar keuangan , yang dapat berimbas pada perekonomian nasional."Kami harapkan BI merespon lebih preemptive, memitigasi seluruh dampak tekanan pada pasar keuangan," ujar Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah dalam rapat kerja bersama pemerintah, Rabu, 25 Agustus 2021."Bahkan bila perlu, melakukan simulasi proses untuk mengetahui seberapa besar dampak terhadap efek capital outflow, tekanan pada kurs, serta IHSG," imbuhnya.Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi besar, kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS) tentu berdampak pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Penghentian stimulus yang akan dilakukan The Fed, juga berimplikasi pada keluarnya modal asing dari Indonesia.Prospek pemulihan ekonomi AS, imbuh Said, kemungkinan kembali tertahan dan membuat The Fed menunda tapering off. Mengingat, Negeri Paman Sam tengah menghadapi lonjakan kasus covid-19 dalam beberapa waktu terakhir. Namun, langkah antisipasi sebagai jalan keluar dari hal yang tak diinginkan, harus tetap dilakukan.Oleh karena itu, Banggar pun meminta Bank Sentral untuk mencari alternatif kebijakan, yang bisa menahan dampak tapering off dari The Fed. "Meningkatnya badai covid-19 di Amerika dalam sebulan terakhir, kiranya akan menunda kebijakan tapering off The Fed, tapi setidaknya kita bersiap diri," pinta Said.Dia juga meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menganalisis dan membuat kebijakan antisipasi terkait kemungkinan tapering off. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan pihaknya sepakat untuk melakukan stress test terkait tapering off oleh The Fed.