Waskita Karya Siap Right Issue

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Dewan Komisaris

Direksi

(AHL)

Jakarta: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) PT Waskita Karya (Persero) Tbk 2021 pada Selasa, 21 September 2021 menyetujui rencana penambahan modal dengan menerbitkan saham baru ( right issue )."Perseroan telah memperoleh persetujuan penambahan modal melalui right issue dengan menerbitkan saham baru hingga 24,56 miliar saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 per saham melalui mekanisme penawaran umum terbatas," ujar Presiden Direktur Waskita Karya Destiawan Soewardjono, dilansir Antara, Rabu, 22 September 2021.Destiawan menambahkan, perseroan memperoleh persetujuan untuk melakukan perubahan anggaran dasar yang salah satunya mengenai modal dasar perseroan sehubungan dengan pelaksanaan right issue."Perseroan juga memperoleh persetujuan untuk melaksanakan transformasi bisnis untuk mendukung pemilihan kinerja dan kondisi keuangan yang terdampak pandemi covid-19," katanya.Pada saat ini perseroan fokus mengimplementasikan 8 Stream Penyehatan Keuangan Waskita, terdiri dari proses restrukturisasi induk dan anak usaha, penjaminan pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN) dan right issue, divestasi aset jalan tol, penyelesaian konstruksi, transformasi bisnis, serta implementasi GCG dan manajemen risiko.Strategi tersebut telah dijalankan perseroan pada tahun ini dan telah berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan pada semester pertama 2021, sebagaimana tercatat pada Laporan Keuangan per 30 Juni 2021.Secara total, kinerja semester pertama 2021, perseroan mencatatkan laba bersih sebesar Rp33 miliar atau meningkat sebesar 102,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.Perbaikan kinerja keuangan perseroan ini merupakan dampak positif atas implementasi strategi penyehatan keuangan perseroan. Dengan implementasi 8 Stream Penyehatan Keuangan Waskita dan dukungan penuh dari pemerintah, perseroan dapat terus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia.Adapun agenda-agenda lainnya yang disetujui oleh RUPSLB yakni Perseroan mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang salah satunya mengenai pedoman pengusulan, pelaporan, pemantauan dan perubahan penggunaan tambahan PMN.Kemudian persetujuan mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan. Dengan berakhirnya RUPSLB yang dilaksanakan pada 21 September 2021 tersebut, maka susunan pengurus perseroan menjadi:Komisaris Utama/Komisaris Independen: Badrodin Haiti.Komisaris Independen: Bambang Setyo Wahyudi.Komisaris Independen: Muradi.Komisaris: T Iskandar.Komisaris: Ahmad Erani Yustika.Komisaris: Dedi Syarif Usman.Komisaris: M Fadjroel Rachman.Direktur Utama: Destiawan Soewardjono.Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Taufik Hendra Kusuma.Direktur HCM dan Pengembangan Sistem: Hadjar Seti Adji.Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality Safety, Health, Environment: Arijanti Erfin.Direktur Operasi I: I Ketut Pasek Senjaya Putra.Direktur Operasi II: Bambang Rianto.Direktur Operasi III: Gunadi.