Inflasi AS Dorong Pelemahan IHSG 0,12%

Wall Street melemah

(SAW)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada hari ini. IHSG bergerak melemah karena tekanan dari inflasi Amerika Serikat (AS) yang belum padam.IHSG ditutup melemah 0,12 persen atau 8,37 poin ke level 6.926 pada penutupan perdagangan Jumat, 13 Oktober 2023. IHSG sudah naik 0,38 persen dalam setahun.Amerika Serikat (AS) melaporkan tingkat inflasi tahunan di tingkat konsumen periode September 2023 sebesar 3,7 persen, tetap sama dari perolehan bulan sebelumnya sebesar 3,7 persen dan di atas ekspektasi pasar sebesar 3,6 persen.Inflasi inti (core CPI) tahunan yang tidak termasuk harga makanan dan energi tercatat di level 4,1 persen, atau lebih rendah dari perolehan bulan sebelumnya sebesar 4,3 persen dan menjadi angka terendah sejak September 2021.Sedangkan dari Asia, Jepang mencatatkan tingkat inflasi di tingkat produsen (PPI) periode September sebesar dua persen year on year (yoy), atau lambat jika dibandingkan Agustus 2023 sebesar 3,3 persen.Setelah alami kenaikan dari awal pekan laju bursa saham di Amerika Serikat (AS) melemah. Indeks Nasdaq melemah paling dalam pada penutupan perdagangan hari ini.Melansir CNBC International, Jumat, 13 Oktober 2023, Indeks komposit S&P 500 melemah 0,62 persen. Indeks komposit Nasdaq melemah sebesar 0,63 persen. Kemudian Indeks komposit Dow Jones Industrial Average (DJIA) melemah 0,51 persen.Pasar saham melemah setelah rilis dari data inflasi menunjukkan The Fed perlu menaikan suku bunga lagi untuk meredam inflasi. Departemen Tenaga Kerja AS Consumer Price Index (CPI) September menunjukkan kenaikan 0,4 persen pada basis bulan ke bulan, dan 3,7 persen dari tahun lalu.