Sah! Eks Dirkeu BRI Haru Koesmahargyo Resmi Jadi Dirut BTN

Jakarta: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memutuskan untuk mengangkat Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Utama (Dirut) BTN.Haru secara resmi menggantikan Pahala Nugraha Mansury yang diberhentikan dengan hormat oleh pemegang saham lantaran diangkat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Haru merupakan Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang menjabat sejak 2015 hingga Januari 2021, hingga akhirnya diberhentikan dengan hormat oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) pada Januari 2021.Dalam RUPST BTN tersebut, pemegang saham juga mengangkat Nofry Rony Poetra sebagai Direktur Finance, Planning, and Treasury dan Eko Waluyo selaku Direktur Compliance and Legal. Juga mengangkat Iqbal Latanro sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.Berikut susunan Komisaris dan Direksi baru BTN:Komisaris:- Komisaris Utama: Chandra Hamzah.- Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Iqbal Latanro.- Komisaris: Eko Djoeli Heripoerwanto.- Komisaris: Heru Budi Hartono.- Komisaris: Andin Hadiyanto.- Komisaris: Armand Bachtiar Arief.- Komisaris Independen: Ahdi Jumhari Luddin.Direksi:- Direktur Utama: Haru Koesmahargyo.- Wakil Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu.- Direktur Consumer and Commercial Lending: Hirwandi Gafar.- Direktur Finance, Planning, and Treasury: Nofry Rony Poetra.- Direktur Compliance and Legal: Eko Waluyo.- Direktur Wholesale Risk and Asset Management: Elisabeth Novie Riswanti.- Direktur Operation, IT, and Digital Banking: Andi Nirwoto.- Direktur Distribution and Retail Funding: Jasmin.- Direktur Risk Management and Transformation: Setiyo Wibowo.(DEV)