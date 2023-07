Kurs Rupiah Sore Melemah di Rp15.030/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada penutupan perdagangan Senin terpantau melemah dibandingkan dengan pembukaan pada pagi tadi di Rp15.018 per USD. Sejauh ini belum ada sentimen positif signifikan yang membuat mata uang Garuda kembali ke level Rp14 ribu per USD.Mengutip Bloomberg, Senin, 3 Juli 2023, nilai tukar rupiah pada perdagangan sore berakhir di posisi Rp15.030, melemah 0,24 persen atau setara 35 poin. Hari ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp15.018 hingga Rp15.041 per USD. Sementara itu, menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.975 per USD.Sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin pagi atau di awal pekan terpantau menguat ketimbang penutupan perdagangan sebelumnya di posisi Rp15.065 per USD. Kendati demikian, perlu ada kewaspadaan jika pembalikan arah terjadi.Mengutip Bloomberg, Senin, 3 Juli 2023, perdagangan pagi, mata uang Garuda dibuka perkasa di level Rp15.018 per USD. Sedangkan pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp15.018 hingga Rp15.020 dengan year to date return di minus 3,55 persen.Sementara itu, pada akhir pekan lalu, kurs dolar AS melemah di akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB), karena inflasi mereda dan konsumen menahan beberapa pengeluaran akibat ekonomi melambat. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,42 persen menjadi 102,9125 pada akhir perdagangan.Departemen Perdagangan AS mengatakan, posisi inflasi ini disukai The Fed, yaitu indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) naik 3,8 persen pada Mei dari tahun sebelumnya. Secara tahunan inflasi ini terendah sejak April 2021. Inflasi inti pada kategori makanan dan energi naik 4,6 persen di Mei dari tahun sebelumnya, namun turun sedikit dari 4,7 persen di April.Sedangkan untuk pengeluaran pribadi naik hanya 0,1 persen, kecepatan yang lebih moderat dari tingkat pertumbuhan 0,6 persen di April. "Kami masih melihat pengeluaran tumbuh, secara bertahap kehilangan momentum," pungkas Ekonom Wells Fargo Shannon Seery.