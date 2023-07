IHSG Menguat saat Pembukaan Perdagangan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) naik pada pembukaan perdagangan hari ini. IHSG melanjutkan kenaikan seperti dengan Wall Street yang melanjutkan kenaikan. IHSG naik 0,20 persen atau 13,29 bps ke level 6.695 pada pembukaan perdagangan Rabu, 5 Juli 2023. Volume perdagangan sebesar 948 juta. IHSG naik 0,64 persen dalam setahun.Semua indeks saham utama di Amerika Serikat (AS) menghijau pada penutupan perdagangan kemarin. Bursa Wall Street menguat setelah investor mencerna data ekonomi AS yang kurang baik membuat investor memperkirakan suku bunga The Fed tak berubah.Dikutip dari CNBC International, Rabu, 5 Juli 2023, indeks Nasdaq, DJIA, dan S&P500 naik sebesar 0,12 persen, 0,21 persen, dan 0,03 persen pada penutupan perdagangan kemarin, Selasa, 5 Juli 2023. Kenaikan bursa saham ini diikuti dengan kenaikan saham-saham berkapitalisasi besar lainnya.Saham-saham yang alami kenaikan adalah Tesla Inc, Fidelity National, Zion Bancorporations, Warner Bros, Airbnb, Lucid Groups. Kemudian ada Walt Disney Co, Goldman Sachs. Kemudian saham-saham yang melemah adalah Nike Inc, McDonald Corp, AstraZeneca, Equifax inc, dan STERIS plc.Pelaku pasar mayoritas mewaspadai sinyal lanjutan dari The Fed. Keyakinan ini dimulai dengan notulen rapat bank sentral Juni, yang akan dirilis pada Rabu setempat. Investor masih mewaspadai langkah bank sentral AS meskipun data-data manufaktur yang melemah menjadi sinyal kuat bagi The Fed untuk mempertahankan suku bunga.