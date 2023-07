IHSG Berpeluang Bergerak Labil Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Saham-saham yang alami kenaikan adalah Tesla Inc, Fidelity National, Zion Bancorporations, Warner Bros, Airbnb, Lucid Groups. Kemudian ada Walt Disney Co, Goldman Sachs. Kemudian saham-saham yang melemah adalah Nike Inc, McDonald Corp, AstraZeneca, Equifax inc, dan STERIS plc.Pelaku pasar mayoritas mewaspadai sinyal lanjutan dari The Fed. Keyakinan ini dimulai dengan notulen rapat bank sentral Juni, yang akan dirilis pada Rabu setempat. Investor masih mewaspadai langkah bank sentral AS meskipun data-data manufaktur yang melemah menjadi sinyal kuat bagi The Fed untuk mempertahankan suku bunga.Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur AS pada Juni turun menjadi 46,0 dari 46,9 pada bulan sebelumnya, pembacaan terendah sejak Mei 2020, menurut data yang dirilis Institute for Supply Management (ISM). Pembacaan Juni menandai bulan kedelapan berturut-turut PMI bertahan di bawah ambang batas 50, menandakan kontraksi di bidang manufaktur.Sementara itu, Indeks Manajer Pembelian Manufaktur AS dari S&P Global yang disesuaikan secara musiman membukukan 46,3 pada Juni, turun dari 48,4 pada Mei. Indeks mengisyaratkan penurunan paling tajam dalam kondisi operasi pada 2023 sejauh ini.