Menutup Pekan, Rupiah Unjuk Gigi

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar AS (USD) pada penutupan perdagangan akhir pekan terpantau menguat. Mengutip data Bloomberg, Jumat, 29 Oktober 2021, rupiah sore berada di level Rp14.167 per USD, menguat 5 poin atau 0,04 persen dari perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah berada di zona hijau yakni pada posisi Rp14.165 per USD, menguat sebanyak 30 poin atau setara 0,21 persen dari Rp14.195 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.171 per USD atau naik dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.199 per USD.Adapun pada perdagangan pagi, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya kehilangan hampir 0,6 persen menjadi 93,3580.Mata uang lainnya, euro menguat hampir 0,7 persen terhadap dolar dan menuju kenaikan harian terbesar sejak Mei. Euro diperdagangkan pada USD1,1681, sementara itu, poundsterling naik hampir 0,4 persen menjadi USD1,3788.