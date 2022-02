Cek Agenda Side Events G20 Finance Track Sepekan Ini

Senin, 14 Februari 2022

Digital Payment Innovation Day 1, Casual Talks Interconnectivity and Interoperability in Indonesia Payment System: Key Initiatives to Drive Cashless Payment. Seminar on Recover Stronger: Shifting toward Higher Value-Added Industries.

Selasa, 15 Februari 2022

Digital Payment Innovation Day 2, Casual Talks Digital Money & QRIS: Key Payment Drivers to Boost Economic Recovery and Financial Inclusion in Indonesia (Empowering Indonesian SMEs & Tourism Sector with QR Cross Border). Exploring New Data for Better Policy Making.

Rabu, 16 Februari 2022:

Kamis, 17 Februari 2022

Jumat, 18 Februari 2022

Sabtu, 19 February 2022

Jakarta: Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyambut pertemuan G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings (FMCBG) dan Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD).Side events atau agenda pendukung ini digelar secara luring maupun daring pada 14-19 Februari 2022. Berikut rangkaian kegiatan side event G20 Finance Track:Managing Risk of The Exit Policy Dynamic Through More Diversified Currency to Support Global Trade & Investment.Seminar on Strategic Issues in G20: Exit Strategy and Scarring Effect.Scaling Up the Utilization of Sustainable Financial Instruments Casual Talks-Building a Resilient Sustainable Finance.High Level Discussion-Recover Together: Synergy on Safeguarding the Momentum.Pada rangkaian agenda tersebut menghadirkan sejumlah pembicara yang berkompeten di bidangnya, di antaranya yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menparekraf Sandiaga Uno, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Ketua Apindo Hariyadi B Sukamdani.Adapun seluruh rangkaian acara menggunakan waktu Jakarta, serta dapat diikuti melalui media sosial Bank Indonesia seperti Youtube, Facebook, dan Instagram.