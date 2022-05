Kalbe Bentuk Perusahaan JV di Filipina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Manila: PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) melalui anak usaha Kalbe International Pte. Ltd. (Kalbe International) menandatangani kerja sama joint venture (JV) dengan Ecossential Food Corp (EFC) perusahaan distributor consumer goods di Filipina. Kalbe International sepakat untuk membentuk perusahaan joint venture Kalbe Ecossential International Inc, yang nantinya akan fokus pada pemasaran produk-produk Kalbe non obat resep untuk pasar Filipina. Kalbe adalah perusahaan kesehatan global Indonesia, yang terus berinovasi untuk menyediakan produk dan layanan kesehatan yang berkualitas serta terus melebarkan sayap ke pasar global dengan terus melakukan ekspor produk-produk yang menjadi andalan Kalbe,” kata Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk Vidjongtius dalam keterangan resminya, Kamis, 19 Mei 2022.Vidjongtius mengatakan perseroan membuka peluang untuk melakukan banyak kolaborasi dengan perusahaan atau distribusi lokal di masing-masing negara. Hal ini sebagai bagian dari strategi penetrasi pasar di masing-masing negara yang menjadi target market Kalbe.Sedangkan Direktur Kalbe International Pte. Ltd., Michael Bujung mengatakan Filipina adalah salah satu negara yang memiliki potensi sangat besar bagi pengembangan produk-produk Kalbe. Menurutnya, Kalbe International perlu memperkuat posisi di pasar produk kesehatan Filipina, khususnya produk non obat resep.Melalui penandatangan kerja sama joint venture antara Kalbe International dan Ecossential Food Corp, nanti akan didirikan suatu perusahaan patungan, yakni Kalbe Ecossential International Inc. Kalbe International akan memliki porsi kepemilikan sebesar 60 persen, dan Ecossential Food Corp memiliki porsi 40 persen.Dalam menjalankan operasional perusahaan ini, Kalbe International akan bertanggung jawab terhadap jalannya operasional perusahaan joint venture tersebut. Sedangkan Eccosential Food Corp, akan memberikan strategic oversight supports, local market know-how, networking, dan infrastruktur yang diperlukan oleh perusahaan joint venture ini.