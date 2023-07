IHSG Bergerak Variatif Pagi Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka bervariasi pada pembukaan perdagangan hari ini. IHSG bergerak dalam rentang 6.691 sampai dengan 6.713.IHSG naik 0,03 persen atau 5,31 bps ke level 6.693 pada pembukaan perdagangan Selasa, 4 Juli 2023. Volume perdagangan terpantau sebesar 1,3 miliar lembar. Dalam setahun, IHSG sudah turun sebesar 1,44 persen.Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat (AS) kembali menguat pada penutupan perdagangan kemarin. Bursa saham AS naik menjelang libur kemerdekaan AS setelah data-data manufaktur yang melemah dibawah level ekspansi.Melansir CNBC International, Selasa 4 Juli 2023, indeks Dow Jones Industrial Average naik 10,87 poin atau 0,03 persen, menjadi 34.418,47. Indeks S&P 500 naik 5,21 poin atau 0,12 persen, menjadi 4.455,59. Indeks Komposit Nasdaq menguat 28,85 poin atau 0,21 persen, menjadi 13.816,77.Saham-saham yang naik adalah Tesla Inc, Fidelity National, ZIons Bancorporation, Warner Bros, Airbnb Inc, Walt Disney Co. Sementara itu saham-saham yang terkoreksi adalah Nike Inc, McDonalds Corp, Apple Inc, Astrazeneca PLC, Equifax Inc.