Strong! Sedikit-sedikit, Rupiah Jauhi Level Rp15 Ribu

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan pagi ini kembali mengalami penguatan.Mengutip data Bloomberg, Selasa, 27 Juni 2023, rupiah dibuka di level Rp14.995 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik 26,5 poin atau setara 0,18 persen dari Rp15.021 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.994 per USD, naik 15 poin atau setara 0,09 persen dari Rp15.009 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Di sisi lain, dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB) karena para pedagang khawatir kenaikan suku bunga Fed akan memberikan terlalu banyak tekanan pada ekonomi.Indeks dolar , yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,21 persen menjadi 102,6936 pada akhir perdagangan. Rubel Rusia melemah 0,90 persen versus greenback di 84,40 per dolar setelah mencapai level terlemah sejak Maret 2022.Presiden Federal Reserve New York John Williams menyampaikan, pemulihan stabilitas harga adalah hal yang sangat penting karena menjadi dasar dari stabilitas ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan.Adapun pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,0915 dari USD1,0891 pada sesi sebelumnya. Pound Inggris naik menjadi USD1,2721 dari USD1,2707 pada sesi sebelumnya.Dolar AS dibeli 143,4470 yen Jepang, lebih rendah dari 143,7940 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8949 franc Swiss dari 0,8972 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3145 dolar Kanada dari 1,3188 dolar Kanada.