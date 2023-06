Asuransi Jiwa Seumur Hidup Bisa Jadi Pilihan untuk Nasabah Perbankan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Asuransi Jiwa Sequis Financial ( Sequis Financial ) bekerja sama dengan PT Bank J Trust Indonesia (J Trust Bank) menghadirkan produk asuransi jiwa seumur hidup atau whole life hingga usia 100 tahun bagi nasabah J Trust Bank, yakni Q Life Legacy. Kerja sama ini diharapkan berdampak positif bagi kedua belah pihak.Peluncuran produk ini merupakan kali kedua setelah produk asuransi Q Protection pada 2022 dan diharapkan dapat kembali memperkuat kerja sama strategis kedua perusahaan. Q Life Legacy merupakan produk yang aman dan terjamin serta tidak terpengaruh pada naik turunnya kinerja pasar sebagaimana produk unit link.President Director Sequis Financial Edisjah optimistis pada kerja sama Q Life Legacy dengan J Trust Bank ini dapat meningkatkan kontribusi secara keseluruhan pada channel In-Branch di atas 30 persen hingga akhir 2023."Kini nasabah J Trust Bank dapat memanfaatkan produk Q Life Legacy sebagai proteksi dan aset yang bisa dipupuk untuk meraih hari esok yang lebih baik," tuturnya, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 20 Juni 2023.Business Director J Trust Bank Widjaja Hendra mengaku sangat senang menjalin kerja sama bancassurance dengan Sequis Financial. Ia meyakini kerja sama kali kedua dengan Sequis Financial akan membantu tercapainya salah satu nilai korporasi yaitu Customer First."Menyediakan perlindungan asuransi bagi keluarga, kami rasa penting untuk dilakukan nasabah sebagai bentuk mitigasi menjaga keberlangsungan kehidupan saat ini dan menyiapkan masa depan keluarga. Memiliki produk asuransi merupakan cara yang bijak untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan keuangan dari keluarga yang kita cintai," tuturnya.Lebih lanjut, Widjaja juga optimistis produk Q Life Legacy akan diminati oleh para nasabah J Trust Bank karena J Trust Bank selalu menyediakan produk dan layanan finansial yang inovatif dan berkualitas tinggi berstandar Jepang."Keyakinan ini dilatarbelakangi dari profil pemilik J Trust Bank yaitu J Trust Co.Ltd yang merupakan perusahaan terbuka dengan pengalaman lebih dari 40 tahun pada bidang keuangan dan non keuangan, membawahi 40 perusahaan di enam negara," pungkasnya.