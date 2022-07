Kurs Rupiah Pagi Merekah di Rp14.963/USD

Mengutip Bloomberg, Selasa, 26 Juli 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat di posisi Rp14.963 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.950 hingga Rp14.973 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.917 per USD.



Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat melemah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena pelaku pasar menunggu pertemuan penting Federal Reserve. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,23 persen menjadi 106,4840. Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau menguat ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp14.993 per USD. Penguatan dapat dilakukan mata uang Garuda di tengah pertemuan penting yang dilakukan The Fed mengenai arah suku bunga.Mengutip Bloomberg, Selasa, 26 Juli 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat di posisi Rp14.963 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.950 hingga Rp14.973 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.917 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat melemah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena pelaku pasar menunggu pertemuan penting Federal Reserve. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,23 persen menjadi 106,4840.

Sedangkan dolar AS dibeli 136,70 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 136,20 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9646 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9640 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2846 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2921 dolar Kanada.



Para pedagang bersiap untuk pertemuan kebijakan dua hari Fed, yang akan berakhir pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Banyak analis memperkirakan The Fed menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada pertemuan Juli.

Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,0223 dari USD1,0198 di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,2048 dibandingkan dengan USD1,1980 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,6954 dibandingkan dengan USD0,6912.