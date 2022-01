Rupiah Sore Melemah ke Level Rp14.350/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar ( kurs ) rupiah terhadap dolar AS (USD) pada penutupan perdagangan Selasa, 25 Januari 2022 terpantau melemah .Mengutip Bloomberg, rupiah berada di level Rp14.350 per USD, melemah lima 15 poin atau setara 0,10 persen dari posisi Rp14.335 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Senada, data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona merah yaitu pada posisi Rp14.358 per USD. Rupiah melemah 33 poin atau setara 0,23 persen dari posisi Rp14.325 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.358 per USD atau melemah dari perdagangan hari sebelumnya di level Rp14.327 per USD.Adapun rupiah pagi tadi juga melemah dibayangi sentimen kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat The Fed."Pelaku pasar masih mewaspadai hasil rapat kebijakan moneter The Fed di Kamis dini hari pekan ini," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra dilansir Antara.The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuannya menjadi 0,25 persen pada Maret 2022 dan tiga kali lagi menaikkannya hingga menjadi 1 persen pada akhir tahun.Dari dalam negeri, lanjut Ariston, kondisi peningkatan jumlah kasus covid-19 juga masih diwaspadai pelaku pasar seandainya pemerintah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang lebih ketat, sehingga kemungkinan menekan rupiah.