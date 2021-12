Beranjak ke Zona Hijau, Rupiah Ditutup Menguat di Level Rp14.324/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa, 14 Desember 2021 terpantau menguat.Mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap USD melangkah ke zona hijau yaitu ke level Rp14.324 per USD, naik 6,5 poin atau setara 0,05 persen dari posisi Rp14.331 per USD pada penutupan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga menguat dua poin atau 0,01 persen ke posisi Rp14.341 per USD dari perdagangan pekan sebelumnya di posisi 14.343 per USD.Sedangkan berdasarkan pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan melemah ke level Rp14.348 per USD.Sementara pada pagi tadi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terpantau melemah tipis di posisi Rp14.337 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.336 hingga Rp14.344 per USD.Sedangkan dolar menguat di akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB) menjelang serangkaian pertemuan bank sentral minggu ini yang dipimpin oleh The Fed. Melansir Antara, investor memperkirakan Fed akan mengumumkan mengakhiri pembelian obligasi lebih cepat dari yang diharapkan, ketika mereka mencari petunjuk tentang waktu kenaikan suku bunga tahun depan.Selain The Fed, bank sentral Eropa, bank sentral Jepang, bank sentral Inggris, bank sentral Swiss, dan bank sentral Norwegia, semuanya akan memiliki keputusan kebijakan dalam beberapa hari ke depan.