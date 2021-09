Nasabah Prioritas Bank BJB Diajak Beli Produk UMKM Bali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bandung: Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Kang Emil mengajak nasabah prioritas Bank BJB untuk membeli produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari Bali. Ajakan itu mengingat sektor UMKM menjadi salah satu yang paling terdampak pandemi covid-19.Pemda Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Beli Bali. Lewat borongdong.id, warga Jabar termasuk nasabah Bank BJB bisa ikut membantu pelaku UMKM Bali dan Jabar dengan membeli produknya."Kami titip tadi pagi kami meluncurkan program Beli Bali, di mana warga Jawa Barat bisa membeli produk-produk kerajinan UMKM Bali," kata Ridwan, dilansir dari Antara, Minggu, 19 September 2021.Menurut Ridwan Kamil alasan Jabar membantu para pelaku UMKM Bali adalah salah satunya sebagai solidaritas untuk membantu memulihkan ekonomi. Bali sebagai daerah yang sangat mengandalkan pariwisata dan budaya sangat terdampak pandemi covid-19."Kita lihat sendiri kondisi di Bali masih belum sepenuhnya pulih, wisatawannya juga turun, okupansi juga hanya 10-20 persen. Saya kira malam ini kita tunjukkan semangat dari solidaritas kita untuk membeli produk-produk lokal," kata pria yang kerap disapa Kang Emil.Selain itu, kata Ridwan Kamil, dengan ikut serta mendukung program Beli Bali juga secara tidak langsung bisa membantu masyarakat Jabar karena ada beberapa pelaku UMKM Jabar yang tinggal di Bali ikut terdampak pandemi."Saya sampaikan dari industri UMKM di Bali ternyata ada warga Jawa Barat yang bekerja di Bali yang terdampak. Kalau malam ini kita bantu kita menolong juga warga kita yang sedang berkesusahan," kata Ridwan Kamil."Malam ini kami meminta kebesaran hati Bapak Ibu karena covid-19 tidak bisa selesai sepotong-sepotong. Jabar (kasusnya) turun, tapi provinsi lain masih naik, Indonesia belum aman. No one safe until everyone is safe. No one happy until everyone happy. Itulah kenapa saya putuskan memang launching-nya di Bali," pungkasnya.