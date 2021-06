Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Peringkat positif Moody's untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk ( PGAS ) menjadikan perusahaan gas tersebut dinilai memiliki kekuatan finansial yang tetap kokoh, meskipun kondisi ekonomi masih sangat menantang akibat pandemi covid-19.Kepala Riset PT Koneksi Kapital Marolop Alfred Nainggolan menilai level peringkat Moody's untuk PGN , yang tetap dipertahankan di level Baa2, menunjukkan perseroan mampu mempertahankan posisi keuangan dan likuiditas yang baik.Sementara, pandemi telah berdampak sangat berat terhadap ekonomi Indonesia, termasuk pada konsumen gas yang menjadi pasar emiten yang berkode PGAS ini. Moody's Investors Service merilis peringkat status PGN di level Baa2 dengan prospek stabil dan peringkat utang senior tanpa jaminan."Pada Juni 2020, Moody’s juga memberikan rating yang sama, Baa2. Artinya PGN mampu menjaga performanya di tengah tekanan ekonomi yang kuat dan realisasi penurunan harga gas menjadi USD6 per MMBTU yang memangkas margin perseroan," ujar Marolop dikutip dari Antara, Selasa 22 Juni 2021.Marolop mengatakan harga gas industri USD6 per MMBTU menjadi salah satu tantangan utama PGN saat ini. Pasalnya, tujuh kelompok industri yang mendapat keistimewaan harga dari pemerintah itu mengonsumsi 60-70 persen dari total penjualan gas PGN.Itu sebabnya, lanjut Marolop, jika program subsidi harga itu tidak optimal, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi."Dengan program harga USD6 per MMBTU mestinya tujuh sektor itu bisa memberi dampak ekonomi yang lebih besar. Di tengah pandemi saat ini pemerintah butuh lapangan kerja, pajak dan motor pertumbuhan ekonomi dari tujuh sektor penerima subsidi gas itu," kata Marolop.Vice President and Senior Credit Officer Moody's, Abhishek Tyagi menjelaskan peringkat Baa2 PGN mencerminkan profil kredit standalone (mandiri), dan peningkatan satu tingkat.Berdasarkan ekspektasi Moody's bahwa perusahaan akan menerima dukungan dari Pemerintah Indonesia (Baa2 stabil) dan kemungkinan melalui BUMN PT Pertamina (Persero) pada saat dibutuhkan."Konfirmasi tersebut mencerminkan profil keuangan PGN yang solid dan likuiditas yang kuat, yang seharusnya mampu menyerap dampak dari penurunan permintaan gas akibat pandemi dan penurunan margin distribusi," kata Abhisek.Moody's mengatakan karena serangkaian intervensi pemerintah untuk menurunkan harga gas untuk beberapa industri, termasuk arahan untuk membatasi harga gas pada USD6 per MMBTU, harga gas PGN juga ikut terpangkas.Ditambah dengan pertumbuhan permintaan gas yang lemah akibat pandemi, Moody's memperkirakan metrik kredit PGN akan jauh lebih lemah dibandingkan dengan level 2017-2019. Namun, metrik tersebut akan tetap berada di atas ambang batas untuk profil kredit mandiri PGN.Profitabilitas bisnis hulu PGN dinilai Moody's masih akan melemah karena penurunan volume produksi dan pemotongan belanja modal, yang akan menyebabkan penurunan produksi lebih lanjut dari aset produksinya.Selama 12 hingga 18 bulan ke depan, arus kas ditahan (RCF)/utang PGN kemungkinan akan 15 persen-20 persen dan cakupan bunga sekitar 4,0-4,5x. Oleh karena itu, PGN memiliki penyangga keuangan untuk mengelola metrik kreditnya dalam ekspektasi peringkat.Prospek stabil pada peringkat mencerminkan likuiditas PGN yang kuat dan ekspektasi Moody's bahwa PGN memiliki ruang gerak dalam hal keuangan yang akan mendukung kemampuannya untuk menavigasi melalui kondisi industri yang menantang."Moody's berharap PGN dapat mempertahankan posisinya yang strategis dan penting sebagai perusahaan transmisi dan distribusi gas yang dominan di Tanah Air, dan perannya dalam mengimplementasikan keputusan kebijakan pemerintah Indonesia," jelas Abhisek.Berdasarkan laporan keuangan perseroan, hingga kuartal I 2021 PGN mencatatkan laba bersih sebesar USD 61,5 juta atau setara dengan Rp870 miliar. Angka ini naik dari periode yang sama tahun lalu USD 47,7 juta. Sementara pendapatan PGN tercatat sebesar USD 733,15 juta dan EBITDA sebesar USD 191,24 juta.Sejak Januari hingga Maret 2021, rata-rata penjualan gas bumi PGN sebesar 916 BBTUD atau naik sebanyak 7,86 persen di atas target triwulan I-2021. Sementara dengan total aset sebesar USD7,52 miliar dan total liabilitas USD4,50 miliar. Per 31 Maret 2021, PGN memiliki total ekuitas USD3,02 miliar dengan rasio lancar (perbandingan aset lancar dengan liabilitas jangka pendek) sebesar 1,8 kali.(SAW)