Pembukaan Perdagangan, Rupiah Langsung Melemah

Sentimen investor berubah positif



Advertisement

(SAW)

Jakarta: Mata uang rupiah melemah pada pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah melemah tipis di tengah kenaikan laju dolar AS terhadap mata uang dunia.Melansir Antara, Selasa, 19 Desember 2023, nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Selasa pagi tergelincir 12 poin atau 0,07 persen menjadi Rp15.522 per USD dari sebelumnya Rp15.510 per USD.Melansir Xinhua, Selasa, 19 Desember 2023, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,01 persen menjadi 102,5625 di akhir perdagangan.Menurut data indeks pasar perumahan yang dirilis bersama oleh National Association of Home Builders (NAHB) dan Wells Fargo, kepercayaan pembangun di pasar AS untuk rumah keluarga tunggal yang baru dibangun naik tiga poin menjadi 37 di Desember.Ketua NAHB Alicia Huey mengatakan kenaikan suku bunga hipotek yang turun sekitar 50 basis poin selama sebulan terakhir, membuat para pembangun melaporkan peningkatan permintaan.Sentimen investor berubah menjadi positif minggu lalu setelah Federal Reserve mengindikasikan tiga kali penurunan suku bunga jangka pendek yang diperkirakan akan terjadi pada 2024 di tengah penurunan inflasi. Imbal hasil obligasi turun, dengan imbal hasil obligasi 10 tahun turun di bawah level empat persen."Ini adalah kelanjutan dari apa yang telah kita lihat sepanjang bulan ini, yaitu inflasi tampaknya akan turun, dan suku bunga cenderung lebih rendah dan pendapatan, hingga saat ini, telah stabil," kata Kepala Strategi Ekuitas U.S. Bank Wealth Management, Terry Sandven.