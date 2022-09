Mau Minjem Duit Lewat Pinjol? Simak Dulu Nih soal Bunga-bunganya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan batas tingkat bunga fintech lending atau pinjaman online (pinjol) selama ini ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) maksimum 0,4 persen per hari."Dalam praktik, bunga ini untuk jenis pinjaman multiguna atau konsumtif dengan tenor pendek, misal kurang dari 30 hari. Sementara untuk pinjaman produktif, bunga sekitar 12 persen sampai 24 persen per tahun," ungkap Ogi dikutip dari laman instagram terverifikasi @ojkindonesia, Selasa, 27 September 2022.Dijelaskan lebih lanjut, penetapan bunga maksimum 0,4 persen per hari oleh AFPI telah melalui berbagai pertimbangan. Hasil riset OJK pada 2021 menghasilkan bunga ideal maksimum sebesar 0,3 persen sampai 0,46 persen per hari, sudah termasuk biaya-biaya.Ogi menekankan, bunga yang mendekati 0,4 persen per hari hanya untuk pinjaman multiguna/konsumtif dengan tenor pendek. "Tidak ada pinjaman multiguna/konsumtif dengan tenor panjang, misalnya satu tahun, yang kemudian dikenakan bunga 0,4 persen per hari atau 146 persen per tahun," tegasnya.Ia juga kembali menyampaikan, pinjaman produktif umumnya dikenakan bunga sekitar 12 persen hingga 24 persen per tahun. Tergantung tingkat risikonya.Untuk mendukung penetapan manfaat ekonomi (termasuk salah satunya bunga) yang bersifat indikatif, saat ini sedang dilakukan kajian komprehensif dan pembahasan dengan asosiasi."Diharapkan kajian dan pembahasan dimaksud akan menghasilkan ketentuan yang menyeimbangkan kepentingan lender maupun borrower, sehingga dapat menjaga industri fintech lending yang sehat , kuat, dan berkelanjutan," pungkas Ogi.