Rupiah Sore Menguat ke Rp14.873/USD

Mengutip data Bloomberg, Senin, 1 Agustus 2022,



Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.853 per USD hingga Rp14.886 per USD. Sedangkan year to date (ytd) return terpantau sebesar 4,28 persen. Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (AS) pada penutupan perdagangan hari ini menguat.Mengutip data Bloomberg, Senin, 1 Agustus 2022, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat ke level Rp14.873 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun 39 poin atau setara 0,26 persen dari posisi Rp14.834 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.853 per USD hingga Rp14.886 per USD. Sedangkan year to date (ytd) return terpantau sebesar 4,28 persen.

Di sisi lain, data Yahoo Finance menunjukkan rupiah berada di zona merah pada posisi Rp14.876 per USD. Rupiah terpantau melemah sebanyak 79 poin atau setara 0,52 persen dari Rp14.955 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp14.874 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik 14 poin dari Rp14.860 per USD di perdagangan sebelumnya.