Rupiah Melemah, Tembus Level Rp15.600/USD

Jakarta: Mata uang rupiah kian melemah pada pembukaan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah melemah setelah The Fed menaikan suku bunga sebesar 50 bps. Kenaikan ini membuat suku bunga The Fed semakin tinggi sehingga memperkuat daya tarik dolar AS.Bloomberg melansir mata uang rupiah melemah 34,5 bps atau 0,22 persen ke level Rp15.627 per USD pembukaan perdagangan Kamis, 15 Desember 2022. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah melemah 35 bps dengan berada pada level Rp15.642 per USD.Sementara itu, mata uang dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya di akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB) setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin. Ini menyusul empat kenaikan berturut-turut sebesar 75 basis poin pada pertemuan sebelumnya dalam upaya untuk meredam inflasi.Peningkatan terbaru mengangkat kisaran target untuk suku bunga dana federal menjadi 4,25 persen hingga 4,5 persen, level tertinggi dalam 15 tahun. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, tergelincir 0,21 persen menjadi 103,7700 di akhir perdagangan New York.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id