DPK CIMB Niaga Tembus Rp240,1 Triliun di Kuartal I, Cek Faktor Pendukungnya!

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menambahkan jumlah kredit/pembiayaan naik 10,1 persen yoy menjadi Rp201,1 triliun (atau Rp199,6 triliun di luar pembiayaan Salam), didukung pertumbuhan bisnis corporate banking (naik 16,2 persen yoy) dan consumer banking (menguat 9,4 persen yoy).



"Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tumbuh 5,5 persen yoy, sementara Kredit Pemilikan Mobil (KPM) meningkat sebesar 20,6 persen yoy, termasuk kontribusi dari anak perusahaan PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF)," kata Lani, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 28 April 2023.

CIMB Niaga terus mengoptimalkan kanal digital untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam mengajukan berbagai produk. Di antaranya Online Form untuk pengajuan KPR, kartu kredit, serta personal loan secara mandiri. Tersedia pula aplikasi referral OCTO Friends yang memberikan peluang mendapatkan penghasilan tambahan bagi nasabah dan karyawan.



Perbankan syariah

Di perbankan syariah, masih kata Lani, Unit Usaha Syariah (UUS) CIMB Niaga (CIMB Niaga Syariah) mempertahankan posisinya sebagai UUS terbesar di Indonesia. "Dengan total pembiayaan mencapai Rp50,2 triliun (termasuk pembiayaan Salam) dan DPK sebesar Rp49,3 triliun per 31 Maret 2023," jelasnya.



Di sisi lain, CIMB Niaga terus mengembangkan berbagai produk berbasis digital untuk melengkapi layanan yang diberikan melalui kantor cabang. Per 31 Maret 2023, sebanyak 97,0 persen dari total transaksi nasabah telah dilakukan melalui layanan branchless banking seperti OCTO Mobile, OCTO Clicks, Automated Teller Machines (ATM), dan Rekening Ponsel.



Untuk mendukung pertumbuhan bisnis, CIMB Niaga terus meningkatkan customer experience dengan menawarkan berbagai produk dan layanan yang komprehensif melalui 414 cabang dan jaringan (termasuk 37 digital lounge). Per 31 Maret 2023, jaringan secara nasional didukung oleh 4.066 ATM.



"Termasuk Cash Remittance Machine and Multidenom Deposit Machine dan 431.556 electronic data capture (EDC & QR)," pungkasnya.

(ABD)