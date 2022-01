Bank Mandiri Tutup Livin by Mandiri Berlogo Biru, Ini Gantinya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hati-hati aplikasi Livin by Mandiri palsu

Jakarta: Bank Mandiri resmi menutup aplikasi Livin' by Mandiri berlogo biru dan menggantinya dengan Super Apps yaitu Livin' by Mandiri berlogo kuning."Livin' versi sebelumnya (logo biru) akan ditutup pada 21 Januari 2022," tulis manajemen Bank Mandiri, beberapa waktu lalu kepada para nasabahnya, dikutip Medcom.id, Jumat, 21 Januari 2022.Nasabah pun diminta untuk segera beralih dan mengunduh aplikasi bank digital terbaru perseroan tersebut.Melalui Livin' by Mandiri berlogo kuning, Bank Mandiri mengatakan tidak hanya memperlengkap layanan transaksi nasabah, namun juga mempermudah nasabah dengan beragam fitur transaksi lain di antaranya pengajuan kredit KSM (Kredit Serbaguna Mikro), kartu kredit, serta promo secara personalized yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah lainnya.Bahkan, fitur terbaru Super Apps Livin' by Mandiri memungkinkan nasabah mengelola rekening dengan mudah melalui kolaborasi ekosistem Bank Mandiri. Selain sebagai Super Apps, Livin’ by Mandiri juga memiliki beragam fitur untuk mempermudah transaksi nasabah, yaitu buka rekening hanya lima menit, menggunakan liveness dan face recognition yang terkoneksi langsung ke Dukcapil secara cepat dan aman.Namun, manajemen Bank Mandiri juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan dengan menggunakan link yang mengarahkan ke aplikasi Livin' by Mandiri palsu.Hal itu disampaikan perseroan melalui akun instagram resmi @bankmandiri lantaran akhir-akhir ini terdapat banyak penipuan menggunakan modus tersebut."Saat ini pihak Bank Mandiri sedang melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap pihak tidak bertanggung jawab tersebut," tulis manajemen.Sebagai upaya pencegahan, Bank Mandiri memintah nasabahnya untuk memastikan aplikasi saat mengunduh, login, dan menggunakan aplikasi Livin' by Mandiri dengan benar."Ingat, aplikasi Livin' by Mandiri itu iconnya warna kuning, tersedia di App Store, Play Store, dan App Gallery. Kemudian, nama penerbit aplikasinya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk," lanjut imbauan tersebut.Bank Mandiri juga meminta masyarakat yang menemukan Livin' by Mandiri palsu atau aktivitas mencurigakan lainnya untuk menghubungi Mandiri Call 14000.