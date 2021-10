Dibuka Naik, Rupiah Bungkam Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mengutip data Bloomberg, Rabu, 6 Oktober 2021, nilai tukar rupiah beranjak ke level Rp14.237 per USD, menguat 14,5 poin atau setara 0,11 persen dari posisi Rp14.252 per USD pada penutupan perdagangan sore.Rupiah berada pada rentang Rp14.235-Rp14.240 per USD dengan year to date return 1,33 persen. Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah tak bergerak pada posisi Rp14.265 per USD.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.260 per USD.Adapun mata uang dolar Amerika Serikat (AS) juga naik tipis pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB) menjelang laporan terhadap data gaji pekerja (payrolls) non-pertanian AS yang akan segera dirilis.Namun, pergerakan di pasar valas kemungkinan besar akan tetap lesu karena investor menunggu data terbaru pasar tenaga kerja AS yang nantinya memengaruhi kebijakan moneter The Fed.Mengutip Antara, Rabu, 6 Oktober 2021, indeks dolar AS, yang mengukur mata uang greenback terhadap enam rivalnya, naik 0,2 persen ke USD93,981."Data penggajian non-pertanian (NFP) selalu menjadi penggerak pasar," kata Wakil Presiden Bidang Perdagangan John Doyle.