Pemangkasan Suku Bunga Bank Sentral Tiongkok Bikin Rupiah Ikutan 'Tersunat'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Menanti siklus kenaikan suku bunga Fed

*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*

(HUS)

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup kembali melemah pada perdagangan hari ini. Mata uang Garuda tersebut terpaksa takluk dan menyentuh level Rp15 ribu per USD.Mengutip data Bloomberg, Selasa, 20 Juni 2023, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup di level Rp15.004 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun 10 poin atau setara 0,07 persen dari posisi Rp14.994 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah utamanya disebabkan oleh kenaikan dolar AS naik terhadap mata uang lainnya, yang dianggap sebagai safe haven."Permintaan (dolar AS naik) karena penurunan suku bunga oleh bank sentral Tiongkok gagal meredakan kekhawatiran investor atas perlambatan pertumbuhan ekonomi," ungkap Ibrahim dalam analisis hariannya.Bank sentral Tiongkok, People's Bank of China, memangkas suku bunga acuan pinjaman sebesar 10 basis poin pada Selasa pagi. Ini menjadi sebuah langkah yang telah ditelegramkan secara luas saat Beijing berjuang untuk menopang pemulihan ekonomi yang melambat.Namun, ukuran penurunan suku bunga ini mengecewakan beberapa orang yang khawatir hal ini tidak akan cukup untuk menopang kepercayaan, dengan sektor properti Tiongkok yang sangat terpukul dengan para pedagang mencari paket stimulus yang lebih luas dari otoritas Tiongkok tetapi menerima kurangnya langkah konkret dari rapat kabinet pada Jumat.Di sisi lain, para pelaku pasar keuangan juga terus mengantisipasi menjelang kesaksian yang akan datang oleh Ketua Federal Reserve Jerome Powell di depan Kongres, mulai Rabu.Federal Reserve AS menghentikan siklus kenaikan suku bunga selama setahun terakhir pada minggu lalu, untuk menilai dampaknya terhadap inflasi dan prospek ekonomi negara. Namun di lain, bank sentral AS tersebut juga mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut ke depan.Pedagang melihat kesaksian Powell, kepada Komite Layanan Keuangan DPR dan Komite Perbankan Senat, sebagai isyarat tentang kebijakan moneter AS di tengah kehati-hatian atas kemungkinan sinyal kenaikan suku bunga pada Juli 2023."Data ekonomi AS yang akan dirilis Selasa mencakup pembangunan perumahan dan izin bangunan untuk Mei. Sementara anggota FOMC James Bullard juga dijadwalkan untuk berbicara," jelasnya.Berdasarkan pertimbangan tersebut, Ibrahim memprediksi rupiah pada perdagangan besok akan bergerak secara fluktuatif meskipun kemungkinan besar akan kembali mengalami pelemahan."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.980 per USD hingga Rp15.060 per USD," tutup Ibrahim.