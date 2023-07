Rupiah Semakin Perkasa ke Level Rp14.932/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah (kurs rupiah) terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan Jumat sore terpantau menguat.Mengacu data Bloomberg, Jumat, 14 Juli 2023, rupiah ditutup di level Rp14.932,5 per USD, menguat 33 poin atau 0,22 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di posisi Rp14.965,5 per USD.Sementara jika mengacu data Yahoo Finance sore ini, rupiah ditutup di level Rp14.954, menguat 10 poin atau 0,06 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp14.964 per USD.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra menyatakan penguatan rupiah terhadap dolar AS pada akhir pekan ini karena data inflasi produsen AS yang dirilis semalam menginformasikan bahwa kenaikan inflasi di AS sudah melandai."Data semalam menambah keyakinan pasar bahwa bank sentral AS akan menghentikan kebijakan suku bunga tinggi dalam waktu dekat," ujarnya.Pagi tadi dolar AS mencatat kerugian besar pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), dengan indeks dolar jatuh di bawah angka 100 untuk pertama kalinya sejak April 2022, karena Indeks Harga Produsen (IHP) AS untuk Juni menunjukkan inflasi AS mereda.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,75 persen menjadi 99,7696 pada akhir perdagangan, mencatat level terendah baru. Greenback menuju penurunan mingguan terbesarnya di 2023.