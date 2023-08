Bank DKI Genjot Inovasi di Transaksi Pembayaran Digital

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy mengatakan hadirnya berbagai produk dan layanan digital menjadi komitmen perseroan dalam menjawab tantangan di era digitalisasi serta upaya meningkatkan kinerja positif perusahaan. Selain itu, guna melayani masyarakat lebih baik lagi."Digital shifting menjadi hal yang tidak terlepas dari upaya perseroan dalam menyambut perubahan perilaku masyarakat, khususnya nasabah yang membutuhkan layanan perbankan mudah, aman, dan nyaman. Sehingga, transformasi layanan perbankan digital terus menjadi concern kami," ujar Fidri, dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu, 2 Agustus 2023.Sementara itu, Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan berupa 'Indonesia Best Bank 2023 for The Ease of Payment for Daily Needs'. Ha itu sejalan dengan sejumlah layanan perbankan digital guna memudahkan transaksi masyarakat sehari-hari.