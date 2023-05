IHSG Tak Bertenaga Usai The Fed Naikkan Suku Bunga, Waspada Guys!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia ( BEI ) pada Kamis pagi dibuka melemah seiring dengan kenaikan suku bunga acuan The Fed sebesar 25 basis poin. IHSG dibuka melemah 2,95 poin atau 0,04 persen ke posisi 6.809,77. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 0,41 poin atau 0,04 persen ke posisi 947,23."Pelaku pasar juga masih akan merespons pergerakan Wall Street seiring keputusan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) pada Rabu waktu AS atau Kamis dini hari waktu Indonesia," tulis Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas, dilansir dari Antara, Kamis, 4 Mei 2023.Bank sentral AS menaikkan Fed Fund Rate (FFR) sebesar 25 basis poin dalam pertemuan tadi malam, yang sesuai ekspektasi pasar dan mengisyaratkan bisa menghentikan kenaikan lebih lanjut. Keputusan bulat tersebut mengangkat suku bunga acuan The Fed ke kisaran 5,00 persen hingga 5,25 persen, atau kenaikan ke-10 berturut-turut sejak Maret 2022.Bos The Fed Jerome Powell mengatakan The Fed masih memandang inflasi terlalu tinggi, dan masih terlalu dini untuk mengatakan siklus kenaikan suku bunga telah berakhir.