Arah Market Lesu di Masa Liburan, Investor Masih Wait and See

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(HUS)

Jakarta: Setelah menutup dengan penguatan 0,93 persen pada pekan lalu, awal pekan ini indeks bursa AS akan libur bersama bursa global lainnya dalam rangka libur Natal."Dengan tidak adanya arah market, maka pelaku pasar boleh memperhatikan perkembangan isu-isu global," kata Head of Research NH Korindo Sekuritas Liza Camelia Suryanata, Senin, 26 Desember 2022.Perkembangan perang Rusia-Ukraina akan memasuki babak baru dengan Putin membuka kemungkinan negosiasi setelah Ukraina mendapat bantuan perang USD1,85 miliar dari AS, termasuk rudal Patriot.Badai salju Elliot melumpuhkan suplai listrik rumah tangga dan tempat usaha di AS, bahkan memakan korban 30 jiwa akibat suhu dingin yang membeku.Kasus covid-19 di Tiongkok meledak satu juta kasus baru harian di wilayah Zhejiang, kota industri besar dekat Shanghai dan angkanya diramalkan akan segera dua kali lipat pada tahun baru 2023."Minim sentimen dari market regional akan membuat para pelaku pasar mencermati animo pasar dalam negeri, sementara sudah tidak ada lagi kebijakan moneter untuk sisa tahun ini," kata Liza.Sementara IHSG menjaga support 6.790, para pelaku pasar juga seyogianya memperhatikan resistance 6.825 yang cukup krusial untuk membuka jalan penguatan selanjutnya menuju 6.960-7.000."Kami memperkirakan hari pertama trading setelah hari raya Natal ini akan berlangsung lambat dan cenderung sepi, oleh karenanya masih akan berjalan sideways dan menyarankan para trader/investor untuk bersikap wait and see menunggu penembusan resistance yang lebih solid," kata Liza.Head of Equity Research, Strategy, Banking Samuel Sekuritas Indonesia Prasetya Gunadi juga mengatakan pasar saham akan relatif sepi seminggu ke depan terutama pascalibur Natal dan menjelang tahun baru.Pagi ini Nikkei tutup dan KOSPI dibuka meningkat 0,05 persen. Pada penutupan Jumat, 23 Desember 2022, pasar AS bergerak menguat. Dow Jones menguat 0,53 persen, S&P 500 menguat 0,59 persen, dan Nasdaq menguat 0,21 persen."Kami melihat IHSG berpotensi rebound pada hari ini, seiring dengan beragamnya sentimen dari pergerakan bursa global dan bursa regional," kata Prasetya.*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id