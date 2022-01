Rencana Pengetatan The Fed Bikin Aset Kripto Rontok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan bitcoin, ethereum, dan kripto berkapitalisasi pasar utama lainnya jatuh dalam perdagangan hari ini. Hal tersebut terjadi karena para pedagang terus memantau pasar (wait and see), tetapi juga mengambil pandangan rencana pengetatan Federal Reserve sebagian besar diperhitungkan."Dengan kenaikan suku bunga Fed 3,7 persen untuk 2022 dan 2,3 persen untuk 2023, pelaku pasar tampaknya menyimpulkan risiko terhadap penetapan harga kebijakan sekarang lebih seimbang. The Fed bertemu pada 25-26 Januari dan diperkirakan belum akan menaikkan suku bunga," ucap Ibrahim dalam siaran persnya, Selasa, 18 Januari 2022.Adapun posisi net long kripto spekulan atau taruhan aset kripto akan turun pada minggu ini, tetapi mereka tetap dekat dengan harga tertinggi baru-baru ini. Hal ini menunjukkan investor tertarik untuk menahan kripto di tengah 'retorika hawkish' dari The Fed dalam beberapa bulan terakhir."Namun demikian, aksi jual kripto di pasar spot pada minggu lalu telah menunjukkan posisi beli telah menjadi ramai," imbuhnya.Pada pekan lalu, Indeks Harga Konsumen (IHK) AS pada Desember 2021 menunjukkan lonjakan tujuh persen (yoy), menjadi angka tertinggi dalam empat dekade. Sementara Indeks Harga Produsen (IHP) AS pada Desember 2021 naik 9,7 persen (yoy). Namun, hasil tersebut lebih baik daripada yang dikhawatirkan beberapa investor."Namun, salah satu dampaknya ke pasar modal adalah kebijakan tersebut akan memukul aset spekulatif seperti saham dan mungkin juga kripto, karena investor memilih investasi yang lebih aman seperti misalnya obligasi pemerintah AS," jelas Ibrahim.Dikutip dari coinmarketcap.com, Terra melemah 9,16 persen namun ia masih menguat 11,54 persen dalam sepekan, dan satu keping Terra dihargai USD77,94 per keping. Polkadot (DOT) juga melemah 4,68 persen dalam sehari namun masih menguat 7,90 persen dalam sepekan ke level USD25,80.Selanjutnya Solana (SOL) melemah 3,49 persen dalam 24 jam terakhir namun masih menguat 3,87 persen dalam sepekan, dan saat ini dihargai USD140,84 per keping. Pelemahan juga terjadi pada BNB yang merosot 3,27 persen dalam 24 jam terakhir namun menguat 12,13 persen dalam sepakan dengan harga USD477,08 per keping.Bitcoin (BTC) juga melemah 1,51 persen dalam sehari namun masih menguat 0,94 persen dalam sepekan, kini dihargai USD42.284 per keping. Ethereum (ETH) melemah tiga persen dalam sehari tapi masih menguat 4,49 persen dalam sepekan dengan harga sebesar USD3.224 per keping. Kemudian Tether melemah 0,01 persen ke level USD1 per keping, XRP melemah 1,32 persen ke level USD0,76 per keping.Di sisi lain, Cardano (ADA) dan USD Coin (USDC) bertahan di zona hijau, masing-masing menguat 16,56 persen dan 0,02 persen dalam 24 jam terakhir. Saat ini, Cardano dihargai USD1,62 per keping sedangkan USD Coin dihargai USD1 per keping."Dalam perdagangan sore ini, Ethereum di platform Litedex Protocol pada pukul 15.00 WIB melemah di harga USD3.185,62 atau turun 2,63 persen dengan volume transaksi sebesar USD11,95 miliar dengan kapitalisasi pasar USD380,22 miliar. Sedangkan untuk perdagangan besok, Ethereum kemungkinan dibuka fluktuatif namun melemah di kisaran USD3.190,50 sampai USD3.290,70," tutup Ibrahim.