Kurs Rupiah Perdagangan Pagi Lanjutkan Pamer Kekuatan

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terpantau menguat ketimbang pada penutupan perdagangan di hari sebelumnya di level Rp14.358 per USD. Mata uang Garuda terus melakukan reli di tengah penantian para investor mengenai hasil pengumuman Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI).Mengutip Bloomberg, Kamis, 10 Februari 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menanjak ke level Rp14.342 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.342 hingga Rp14.347 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.303 per USD.Sementara itu, mata uang dolar Amerika Serikat merosot tajam pada akhir perdagangan Rabu waktu (Kamis pagi WIB), menjelang pengumuman data inflasi AS. Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya menyusut 0,056 persen, dengan euro naik 0,1 persen menjadi USD1,1425.Angka Indeks Harga Konsumen (IHK) AS dikhawatirkan akan mendorong pengetatan moneter oleh Federal Reserve sehingga investor bersiap untuk kenaikan suku bunga yang lebih agresif. Data inflasi diramal naik 0,5 persen secara bulanan dan 7,3 persen secara tahunan.Investor merevisi perkiraan mereka untuk kenaikan suku bunga bank sentral Eropa yang ternyata menahan pengetatan. Adapun Presiden Fed Cleveland Loretta Mester mengatakan kenaikan suku bunga akan tergantung pada kekuatan inflasi"Saya pikir intinya untuk ECB dan The Fed adalah ada banyak ketidakpastian, sehingga mereka ingin mempertahankan fleksibilitas maksimum," kata Kepala Strategi Pasar Bannockburn Global Forex Marc Chandler.Bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street naik tajam pada penutupan perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), karena saham-saham megacap menguat berkat jeda kenaikan suku bunga, dan laporan keuangan perusahaan yang optimistis.Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 0,86 persen atau 305,28 poin menjadi 35.768,06. Lalu Indeks S&P 500 melonjak 1,45 persen atau 65,64 poin menjadi 4.587,18. Serupa, indeks Komposit Nasdaq ditutup melambung 2,08 persen atau 295,92 persen menjadi 14.490,37 poin.