Livin by Mandiri Sulit Diakses, Bank Mandiri: Lewat e-Channel Lain

Jakarta: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) atau Bank Mandiri mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan channel lain untuk bertransaksi di saat layanan Livin' by Mandiri terkendala karena peningkatan transaksi.Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha meminta maaf atas kendala yang dialami nasabah saat mengakses Livin' by Mandiri."Karena adanya lonjakan transaksi yang sangat tinggi dan berdampak pada kenaikan antrean di layanan Livin' by Mandiri, saat ini kami sedang mengurai permasalahan tersebut. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada nasabah dan mitra bisnis atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan," ujarnya, dalam keterangan resminya, Jumat, 25 Februari 2022.Untuk itu, Bank Mandiri telah memberlakukan buka tutup kapasitas akses untuk mempercepat antrean tersebut. "Bank Mandiri terus berkomitmen untuk memenuhi seluruh kebutuhan transaksi keuangan nasabah," imbuh Rudi.Selain itu, Bank Mandiri juga mengimbau, dalam melakukan transaksi, nasabah tetap dapat memanfaatkan layanan e-channel Bank Mandiri, yaitu ATM Bank Mandiri, SMS Banking, Livin’ by Mandiri (berlogo biru), e-Money, Mandiri Debit, Mandiri Kartu Kredit, dan Kopra by Mandiri (untuk nasabah wholesale)Bank Mandiri menyebut pihaknya terus berkomitmen untuk memenuhi seluruh kebutuhan transaksi perbankan.