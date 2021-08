Perpanjangan PPKM Level 4 Diapresiasi Investor, Rupiah Meroket

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

"Sedangkan masyarakat yang sudah divaksin sampai saat ini baru berfokus di kota-kota besar yang notabene dapat menopang perekonomian Indonesia, seperti Jabodetabek," ungkapnya.



Di sisi lain, masyarakat yang sudah divaksin sampai saat ini baru 21,5 persen dari keseluruhan penduduk berjumlah 271.349.889. Rinciannya, sebanyak 47,23 juta orang sudah mendapatkan vaksinasi covid-19 dosis pertama dan 20,53 juta orang sudah divaksinasi dosis kedua.



Secara bersamaan pemerintah juga akan menggencarkan vaksinasi pada Agustus 2021 dengan 60 juta sampai 70 juta vaksin akan difokuskan ke provinsi-provinsi lain yang saat ini sedang membutuhkan penanganan akibat varian delta.

Dari faktor eksternal, Ibrahim menuturkan bahwa investor agak ditenangkan oleh desakan Ketua Fed Jerome Powell bahwa kenaikan suku bunga merupakan 'jalan jauh'. Hal tersebut karena Fed menurunkan keputusan kebijakan terbarunya selama pekan sebelumnya.



Namun demikian, Gubernur Fed Christopher Waller mengatakan bahwa bank sentral dapat memulai pengurangan aset pada Oktober 2021 jika dua laporan pekerjaan AS berikutnya masing-masing menunjukkan meningkat pada kisaran 800 ribu hingga satu juta.



Sementara itu, ekonomi terbesar kedua di dunia Tiongkok terus berjuang untuk mengekang wabah covid-19 terbaru yang menyebar dari pantai ke kota-kota pedalaman. Negara-negara lain di kawasan itu, beberapa di antaranya awalnya berhasil mengendalikan virus, telah berjuang untuk menahan wabah mereka sendiri.



Sedangkan Jepang, melakukan perpanjangan keadaan darurat yang saat ini mencakup Tokyo dan Okinawa, ke prefektur Osaka, Chiba, Kanagawa, dan Saitama pada hari Senin. Keadaan darurat yang berlaku hingga 31 Agustus, datang ketika jumlah kasus harian di Tokyo mencapai rekor.

Mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat ke level Rp14.342 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat 80 poin atau setara 0,56 persen dari posisi Rp14.422 per USD pada penutupan perdagangan di hari sebelumnya.



Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona hijau pada posisi Rp14.340 per USD. Rupiah mengalami kenaikan signifikan sebanyak 114 poin atau setara 0,79 persen dari Rp14.454 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.



Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.362 per USD atau menguat 94 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.456 per USD.



"Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp14.310 per USD sampai Rp14.380 per USD," tutup Ibrahim.

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini mengalami penguatan signifikan seiring kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) level empat hingga 9 Agustus 2021."Pasar merespons positif kebijakan pemerintah yang mengumumkan PPKM level empat diperpanjang hingga 9 Agustus 2021. PPKM level empat ini akan diberlakukan merata di seluruh wilayah di Indonesia, tidak hanya di Jawa-Bali," ucap Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam siaran persnya, Selasa, 3 Agustus 2021.