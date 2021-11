Sequis Life Bidik 5.000 Polis dari Asuransi Digital

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequis) terus memacu laju bisnis di tengah pandemi covid-19 yang belum kunjung usai. Salah satu upaya yang dilakukan yakni Super You by Sequis, kanal asuransi digital Sequis Life, meluncurkan produk asuransi kesehatan bernama Sequis Super Easy Health.Produk tersebut adalah produk asuransi kesehatan dasar yang memberikan perlindungan kesehatan dengan premi yang murah dan nilai yang dibayar nasabah akan tetap selama masa perlindungan berlangsung. Sequis Super Easy Health adalah produk asuransi kesehatan ketiga dari Super You by Sequis.Head of Digital Channel Sequis Antonius Tan mengatakan sebelumnya pada awal semester tahun ini, Super You sudah meluncurkan asuransi kesehatan Super Well Protection (asuransi kesehatan penyakit kritis) dan Super Care Protection (asuransi kesehatan penyakit menular). Produk baru ini akan melengkapi seri produk asuransi kesehatan tersebut."Hingga akhir tahun ini, kami menargetkan Sequis Super Easy Health bisa menghasilkan 500 polis bahkan sampai setahun mendatang kami optimistis bisa mendapatkan hingga 5.000 polis," kata Antonius, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 24 November 2021.Anton mengatakan Super You meluncurkan produk asuransi kesehatan ini menjelang akhir tahun untuk membantu masyarakat khususnya milenial yang saat ini menjadi sandwich generation. Hal itu untuk meningkatkann kesadaran akan perlunya menyusun resolusi tahun baru karena ingin memiliki finansial yang stabil di masa depan mereka dan keluarga."Saat menyusun resolusi tahun baru, kita berharap perencanaan yang matang membawa perubahan pada finansial keluarga sehingga semua kebutuhan masa depan dapat terpenuhi. Salah satunya memiliki asuransi kesehatan untuk menjaga kondisi finansial dan meminimalkan potensi kerugian agar pendapatan dan harta tidak tergerus jika terjadi risiko sakit," sebut Anton.Sejak pandemi covid-19, asuransi kesehatan sudah naik kelas menjadi kebutuhan yang banyak dicari demi menjaga stabilitas finansial di tengah ketidakpastian. Namun, banyak yang belum memutuskan membeli karena alasan premi yang tinggi."Biaya kesehatan terus naik setiap tahunnya maka sekarang adalah saat yang tepat untuk menyusun kembali perencanaan keuangan keluarga Anda dan jadikan asuransi kesehatan sebagai bagian penting didalamnya," tutup Anton.