Bank DKI Syariah Terus Pacu Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Jakarta: Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI terus memaksimalkan laju bisnis di tengah pandemi covid-19 yang sampai sekarang masih belum kunjung usai. Salah satu yang dilakukan yakni menyediakan layanan digital terkait pembayaran infaq secara nontunai di masjid-masjid di DKI Jakarta yang menerima pembayaran menggunakan QR Code JakOne Mobile atau QRIS.Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah Bank DKI Babay Parid Wazdi mengatakan masyarakat yang ingin beramal maupun berdonasi dapat melakukan metode Scan to Pay menggunakan aplikasi JakOne Mobile. Ia mengatakan UUS Bank DKI terus berinovasi menghadirkan kemudahan bertransaksi bagi nasabah melalui layanan perbankan digital JakOne Mobile."Dengan layanan scan to infaq untuk mempermudah masyarakat beramal, bayar zakat, infaq, dan sedekah melalui QRIS di lebih dari 2.400 masjid di DKI Jakarta," ungkap Babay, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 9 Desember 2021.Lebih lanjut, Babay mengapresiasi penghargaan yang diberikan kepada Bank Syariah Regional Inovasi Digital Terbaik dari Anugerah Syariah Republika 2021. "Penghargaan yang diterima UUS Syariah Bank DKI ini tentunya berkat kepercayaan yang diberikan oleh seluruh nasabah, pemegang saham, serta pemangku kepentingan," tuturnya.Sementara itu, perkembangan UUS Bank DKI terlihat dari kinerja keuangan pada triwulan III-2021. UUS Bank DKI menyalurkan pembiayaan sebesar Rp6,44 triliun per September 2021 atau tumbuh sebesar 19,2 persen dari Rp5,40 triliun per September 2020. Pembiayaan tersebut didominasi oleh penyaluran pembiayaan pada sektor produktif sebesar Rp4,37 triliun."Atau 67,9 persen dari total pembiayaan, dan sektor konsumtif sebesar Rp2,06 triliun," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini.Selain itu, tambahnya, pertumbuhan DPK UUS Bank DKI tumbuh 27,3 persen yakni Rp4,51 triliun per September 2021 ketimbang periode September 2020 sebesar Rp3,54 triliun. Berbagai pencapaian kinerja keuangan tersebut mendorong peningkatan aset yang tumbuh 21,3 persen dari Rp5,80 triliun per September 2020 menjadi Rp7,04 triliun per September 2021."Dengan produk dan layanan yang kian inovatif dan customer-centric, UUS Bank DKI berharap dapat terus memberikan layanan optimal bagi nasabah dan masyarakat DKI Jakarta," tutup Babay.