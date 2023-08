Bank Digital Edukasi Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

baca juga: Investasi Kecerdasan Buatan Bakal Membludak hingga USD200 Miliar di 2025





Jakarta: Kesadaran atas produk investasi di Indonesia yang semakin berkembang harus diimbangi dengan edukasi perihal produk-produk investasi yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini yang menjadi concern kolaborasi pemain digital dalam menumbuhkan kesadaran investasi di Indonesia.Moduit, sebagai bagian dari entitas bisnis BCA melalui Central Capital Ventura, terus memperluas pilihan layanan digital wealth management yang terjangkau, mudah diakses kapanpun, dan di mana pun oleh masyarakat luas. Moduit pun bekerja sama dengan blu, aplikasi mobile banking milik BCA Digital yang merupakan bagian dari Grup BCA, sebagai mitra strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan investasi yang aman, lengkap, dan terpercaya.Melalui produk bluInvest pada aplikasi blu, Moduit menjadi produk investasi yang terintegrasi dan dapat dipersonalisasi untuk memberikan layanan keuangan yang lebih baik dan sesuai kebutuhan kepada masyarakat."Kami akan memberikan produk investasi yang terkurasi berikut personalized advice seputar investasi kepada customer kami yang merupakan nasabah blu. Ini merupakan added value yang kami suguhkan dalam kolaborasi ini,” ujar Chief Business Officer at Moduit Digital Indonesia Stefanus Adi Utomo, dilansir dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 Agustus 2023.Head of Digital Business BCA Digital Edwin Tirta juga menyampaikan optimisme akan dampak positif kolaborasi antara Moduit dan blu."Kami ingin menjadikan blu sebagai one-stop solution financial platform yang dapat dipercaya oleh masyarakat terkait mengatur keuangan dan transaksi sehari-hari, meraih maupun untuk long term financial goals. Kolaborasi blu dengan Moduit melengkapi aplikasi blu dalam menyediakan produk investasi atau bluInvest, yang lengkap dan terkurasi. Hal ini akan memudahkan nasabah blu yang ingin berinvestasi dengan aman, nyaman, dan dengan berbagai macam pilihan produk investasi yang terpercaya," jelas Edwin.Sinergi berikutnya dirintis Moduit bersama platform perencana keuangan, Finansialku. Kerja sama kedua perusahaan diharapkan dapat mengembangkan layanan bagi kedua platform yang memiliki customer based berbeda.Sejalan juga dengan visi Moduit yaitu semua orang berhak sejahtera, Moduit bekerja sama dengan Finansialku untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara meraih sejahtera dan juga memberikan pendampingan untuk mencapainya.Disampaikan Stefanus, saat ini masih lebih banyak nasabah yang berada di kalangan menengah, sehingga tindak lanjut dari kerja sama Moduit bersama Finansialku sebelumnya adalah dengan membuat komunitas edukasi keuangan dan pendampingan berupa pemilihan produk, sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan finansial.CEO PT Solusi Finansialku Indonesia (Finansialku.com) Melvin Mumpuni mengatakan kerja sama strategis Finansialku dengan Moduit dapat membantu masyarakat mencapai tujuan keuangan.Menurut Melvin, saat ini meski masyarakat sudah cukup teredukasi mengenai keuangan, namun terkadang mereka tidak paham cara memilih produk, sehingga bisa berujung pada investasi bodong atau mendapatkan investasi yang legal tapi masuk di momen yang salah."Kerja sama Finansialku dengan moduit ini menghadirkan layanan pendampingan hingga masyarakat bisa mencapai tujuan keuangannya. Dalam layanannya Finansialku menyediakan belajar keuangan, menu financial planning dan menu keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat," tegas dia.